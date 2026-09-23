NESVAKIDAŠNJI GEST OBOŽAVALACA: Goga Sekulić dobila majicu sa svojim najluđim sloganom (FOTO)

FOLK zvezda Goga Sekulić dobila je nesvakidašnji poklon od obožavalaca, belu majicu sa natpisom „Se*s, droga, Sekulić Goga“, sloganom koji publika godinama u glas skandira na njenim nastupima i koji je postao svojevrsni zaštitni znak njenih žurki.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica za „Večernje novosti“ priznaje da ju je ovaj gest nasmejao, ali i obradovao.

- Moram da priznam da me je majica baš nasmejala. Taj slogan publika već godinama peva na mojim nastupima i postao je neka vrsta naše interne šale. Nisam očekivala da će jednog dana završiti i na majici, ali mi je drago što su se ljudi toliko zabavili i što su napravili nešto što je baš u mom fazonu. Foto: Privatna arhiva

A da njeni nastupi zaista umeju da donesu nesvakidašnje situacije, pokazuje i priča iz Splita, kada ju je jedan biznismen častio bakšišem od čak 5 hiljada evra. Prema njenim rečima, novac joj je stavljao između prstiju na nogama zbog neobičnog fetiša na nokte.

Iako je letnja sezona završena, Sekulićeva ne usporava. Posle više od dve decenije na estradi, i dalje ima gust raspored nastupa širom regiona i dijaspore, a njeni obožavaoci sada su joj napravili i svojevrsnu „uniformu“ koja u nekoliko reči opisuje atmosferu na njenim nastupima.

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