NESVAKIDAŠNJI GEST OBOŽAVALACA: Goga Sekulić dobila majicu sa svojim najluđim sloganom (FOTO)
FOLK zvezda Goga Sekulić dobila je nesvakidašnji poklon od obožavalaca, belu majicu sa natpisom „Se*s, droga, Sekulić Goga“, sloganom koji publika godinama u glas skandira na njenim nastupima i koji je postao svojevrsni zaštitni znak njenih žurki.
Pevačica za „Večernje novosti“ priznaje da ju je ovaj gest nasmejao, ali i obradovao.
- Moram da priznam da me je majica baš nasmejala. Taj slogan publika već godinama peva na mojim nastupima i postao je neka vrsta naše interne šale. Nisam očekivala da će jednog dana završiti i na majici, ali mi je drago što su se ljudi toliko zabavili i što su napravili nešto što je baš u mom fazonu.
A da njeni nastupi zaista umeju da donesu nesvakidašnje situacije, pokazuje i priča iz Splita, kada ju je jedan biznismen častio bakšišem od čak 5 hiljada evra. Prema njenim rečima, novac joj je stavljao između prstiju na nogama zbog neobičnog fetiša na nokte.
Iako je letnja sezona završena, Sekulićeva ne usporava. Posle više od dve decenije na estradi, i dalje ima gust raspored nastupa širom regiona i dijaspore, a njeni obožavaoci sada su joj napravili i svojevrsnu „uniformu“ koja u nekoliko reči opisuje atmosferu na njenim nastupima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)