Svet

SAMO 51 NASUPROT 193 ČLANICE: Velika pobeda Rusije u UN

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

23. 09. 2026. u 19:48

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SAMO 51 od 193 članice UN podržale su izjavu o Ukrajini, u kojoj se iznose, kako se navodi, nedokazane optužbe na račun Rusije, proizlazi iz reči ministra spoljnih poslova Francuske Žana-Noela Baroa.

САМО 51 НАСУПРОТ 193 ЧЛАНИЦЕ: Велика победа Русије у УН

Foto: UN Photo/Xinhua News/Profimedia

 - Samo bih želeo da istaknem da je, imajući u vidu pridruživanje 51 zemlje, broj država koje su potpisale ovu deklaraciju za 11 veći nego prošle godine - rekao je on uoči sednice Saveta bezbednosti UN, prenose RIA Novosti. 

U Njujorku je 8. septembra zvanično otvoreno 81. zasedanje Generalne skupštine UN. U okviru Generalne skupštine, po tradiciji, održava se nedelja na visokom nivou. Opšta rasprava traje od 22. do 26. septembra, kao i 28. septembra.

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