DA LI VLASNIK MORA DA PRIJAVI PODSTANARA? Najveća odgovornost je na stanaru, a tu je i debela kazna
IZDAVANjE stana ne podrazumeva samo dogovor oko kirije i potpisivanje ugovora. Postoje i obaveze u vezi sa prijavom podstanara, a njihovo neispunjavanje može doneti novčane kazne.
Kada se neko useli u iznajmljeni stan, pitanje prijave adrese često ostane po strani. Međutim, prema objašnjenju advokatice Nade Putnik za Kurir televiziju, vlasnik nekretnine nema obavezu da lično prijavi zakupca. Njegova dužnost je da mu omogući prijavu i obezbedi potrebnu dokumentaciju i saglasnost.
Sam podstanar je odgovoran da se prijavi na adresi na kojoj živi. U zavisnosti od toga da li prijavljuje prebivalište ili boravište, postupak se obavlja kod upravnika zgrade ili u MUP-u. Deo dokumentacije danas može da se dostavi i elektronskim putem, što postupak dodatno pojednostavljuje.
Kazne mogu da dosegnu 200.000 dinara
Neispunjavanje obaveza u vezi sa prijavom može imati i finansijske posledice. Prema objašnjenju advokatice, kazne se kreću od 50.000 do 200.000 dinara, u zavisnosti od toga ko je onemogućio ispunjavanje obaveze.
Najveća odgovornost u ovom delu ipak je na samom stanaru, ukoliko ne prijavi sebe. Sa druge strane, vlasnik stana može biti sankcionisan ako zakupcu ne omogući prijavu ili mu ne obezbedi ono što je potrebno za sprovođenje postupka.
Prijava ne znači da podstanar dobija stan
Jedna od nedoumica koja postoji među vlasnicima jeste strah da bi prijavljivanje zakupca na njihovoj adresi moglo da mu omogući neka prava nad nekretninom. To nije slučaj.
Prijava prebivališta ili boravišta ne predstavlja sticanje vlasništva niti suvlasničkog udela u stanu. Advokatica je takođe navela da dugovanja podstanara ne znače da će imovina vlasnika automatski biti predmet izvršnog postupka samo zato što je zakupac prijavljen na toj adresi.
Ugovor može da zaštiti vlasnika
Vlasnicima se savetuje da prilikom izdavanja nekretnine imaju uredan ugovor sa zakupcem. Ako je stan namešten, korisno je sačuvati račune za stvari koje se nalaze u njemu ili napraviti zapisnik o primopredaji.
Takva dokumentacija može biti važna za dokazivanje toga šta se nalazilo u stanu u trenutku useljenja. Na taj način se jasnije razdvaja imovina vlasnika od obaveza koje eventualno ima zakupac.
(Kurir)
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