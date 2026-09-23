MUNJEVITA AKCIJA RUSKIH BEZBEDNJAKA: Pogledajte kako je na Krimu priveden ukrajinski špijun (VIDEO)
PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su na Krimu državljanina Rusije koji je organizovao prikupljanje sredstava za podršku Oružanim snagama Ukrajine i prosleđivao informacije o ruskim vojnim objektima Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).
FSB navodi da je stanovnik Kerča na Telegramu formirao grupu radi organizovanja prikupljanja sredstava i kupovine opreme za jedinice Oružanih snaga Ukrajine.
Takođe je samoinicijativno slao informacije putem Telegram bota kojim upravlja SBU, a koje se tiču mesta razmeštanja sistema protivvazdušne odbrane i drugih vojnih objekata na Krimu, dodaje se u saopštenju.
Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela veleizdaje, u skladu sa Krivičnim zakonom Rusije.
(Sputnjik)
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