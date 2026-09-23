Svet

MUNJEVITA AKCIJA RUSKIH BEZBEDNJAKA: Pogledajte kako je na Krimu priveden ukrajinski špijun (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 19:48

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PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su na Krimu državljanina Rusije koji je organizovao prikupljanje sredstava za podršku Oružanim snagama Ukrajine i prosleđivao informacije o ruskim vojnim objektima Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).

МУЊЕВИТА АКЦИЈА РУСКИХ БЕЗБЕДЊАКА: Погледајте како је на Криму приведен украјински шпијун (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Sputnjnik

FSB navodi da je stanovnik Kerča na Telegramu formirao grupu radi organizovanja prikupljanja sredstava i kupovine opreme za jedinice Oružanih snaga Ukrajine.

Takođe je samoinicijativno slao informacije putem Telegram bota kojim upravlja SBU, a koje se tiču mesta razmeštanja sistema protivvazdušne odbrane i drugih vojnih objekata na Krimu, dodaje se u saopštenju.

Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela veleizdaje, u skladu sa Krivičnim zakonom Rusije.

(Sputnjik)

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