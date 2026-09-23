I GARAŽA I GARAŽNO MESTO MORAJU U KATASTAR Stručnjak za nekretnine: "Važno dobro pročešljati kompletnu dokumentaciju pre kupovine"

KUPUJETE garažu ili garažno mesto? Važno je znati da prilikom kupovine tog prostora treba biti jednako oprezan kao i kod kupovine bilo koje druge nekretnine. Pre potpisivanja ugovora mora se proveriti dokumentacija i uveriti se da je sve uredno.

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Kao i prilikom kupovine stana ili kuće, i u slučaju garažnog mesta ili garaže, kupac treba pre svega da proveri u Katastru ko je vlasnik. I ne samo to, potrebno je proveriti i da li postoje određena opterećenja na tom mestu, kao recimo hipoteka.

Kada su u pitanju nove zgrade, investitori u najvećem broju slučajeva pri izgradnji novih stambenih objekata, kao posebne delove uknjižavaju i prodaju garažna mesta za koja se takođe dobija upotrebna dozvola, u sklopu cele stambene zgrade.

Tek kada se potencijalni kupac uveri da je sve čisto po pitanju papira, da je garažno mesto upisano kao poseban objekat, da se kao vlasnik vodi onaj ko ga prodaje, te da nema nikakvog tereta, može da se upusti u kupovinu, da zaključiti i overi konačni kupoprodajni ugovor.

Nakon kupovine, novi vlasnik treba i da se uknjiži u Katastar kao vlasnik. A uknjižba garažnog mesta moguća je ako je to predviđeno građevinskom dozvolom, odnosno tehničkom i projektnom dokumentacijom i elaboratima. Zato je važno znati pre kupovine da li prostor koji kupujete ima sve navedeno.

Stručnjak za nekretnine Nedeljko Malinović za Direktno.rs upozorava kupce da prilikom kupovine garaže ili garažnog mesta obavezno provere kompletnu dokumentaciju.

- Garaža ili garažno mesto moraju da budu uknjiženi, jer su to posebne jedinice koje treba da imaju svu potrebnu dokumentaciju. Postoji razlika između garaže, koja ima svoj zaseban boks, odnosno pregrade i vrata, i garažnog mesta koje je bez pregrada i vrata. Ljudi kupuju i jedno i drugo, a u poslednje vreme često i radi izdavanja, jer je potražnja velika i isplativo je. A u svakom slučaju je potrebno imati čiste papire - napominje Malinović.

Ukazuje da dosta garažnih mesta nije uknjiženo, kao što je slučaj i sa pojedinim podrumima, već se vode kao pripadajući prostor.

- Zato je važno dobro pročešljati kompletnu dokumentaciju pre kupovine - zaključuje Malinović.

(Direktno)