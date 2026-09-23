DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 24. SEPTEMBAR: Bik rešava finansijska pitanja, Lav probleme sa partnerom, a Ribe sa članovima porodice

SAZN AJTE šta vas u četvrtak, 24. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u kuću podsvesti i tajni praveći kvadrat s Uranom koji naglašena vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti umetnosti. Rasprave sa ženama. Iznenadni odlazak na kraći put. Opasnost u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Meseca u kuću društvenog života i novca, u trigonu sa vašim vladaocem Venerom, donosi vam zaradu i više izlazaka i druženja sa prijateljima. Uspešno rešavanje važnih finansijskih pitanja, ali i vanredni izdaci.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec ulazi u vašu kuću karijere i statusa, praveći kvadrat sa Uranom u vašem znaku, što upozorava na sukobe sa autoritetima, nadređenima i roditeljima, posebno ženama. Dobici preko privatnog posla i nekretnina.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Ulazak vašeg vladaoca Meseca u devetu kuću donosi vam uspeh preko putovanja, polaganja ispita ili u rešavanju pravnih pitanja. Izazovan aspekt sa Uranom u kući podsvesti i strahova podstiče nervozu i može da donese nesanicu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući novca pravi kvadrat sa Uranom u kući novca, što vas fokusira na važna finansijska pitanja, podelu imovine, ostvarivanja prava na alimentaciju, stipendiju ili kredit. Nagli prekid kontakata ili raskid sa partnerom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak Meseca u kuću braka i partnerskih odnosa u napetom aspektu sa Uranom, planetom neočekivanih situacija, donosi konflikte sa starijim članovima porodice, voljenom osobom ali i sa poslovnim saradnicima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući posla i zdravlja pravi trigon sa vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim finansijama, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke. Kvadrat sa Uranom u devetoj kući donosi probleme na putovanjima i sa dokumentacijom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Meseca u kuću ljubavi i kreativnosti u trigonu sa Venerom u vašem znaku, donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, uspeh na ispitima i u rešavanju pravnih pitanja. Ljubav na putu ili sa strancem.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Mesec ulazi u vašu kuću privatnog života praveći kvadrat sa Uranom u kući partnerskih odnosa što upozorava na probleme sa ženama u porodici i voljenom osobom. Moguća iznenadna selidba. Zarada preko nekretnina ili privatnog biznisa.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Meseca u kuću komunikacija u trigonu sa Venerom, koja upravlja vašom karijerom, donosi vam zaradu i napredovanje na poslu. Slobodne Jarčeve očekuje strastvena romansa, a zauzete poboljšanje odnosa sa partnerom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vladalac vašeg posla i zdravlja, Mesec, napušta vaš znak i seli se u kuću novca fokusirajući vas na finansijska i pitanja u vezi sa materijalnim dobrima, ekonomijom, poljoprivredom, hranom ili kulinarstvom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec ulazi u vašu kuću ličnosti i pravi kvadrat sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam porodične probleme. Trigon sa Venerom u devetoj kući donosi vam dobitke preko putovanja ili ljubav na putu. Uvodite zdravije navike.