DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 24. SEPTEMBAR: Bik rešava finansijska pitanja, Lav probleme sa partnerom, a Ribe sa članovima porodice
SAZN AJTE šta vas u četvrtak, 24. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec ulazi u kuću podsvesti i tajni praveći kvadrat s Uranom koji naglašena vašu intuiciju i interes za psihološke i teme iz oblasti umetnosti. Rasprave sa ženama. Iznenadni odlazak na kraći put. Opasnost u saobraćaju.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Meseca u kuću društvenog života i novca, u trigonu sa vašim vladaocem Venerom, donosi vam zaradu i više izlazaka i druženja sa prijateljima. Uspešno rešavanje važnih finansijskih pitanja, ali i vanredni izdaci.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec ulazi u vašu kuću karijere i statusa, praveći kvadrat sa Uranom u vašem znaku, što upozorava na sukobe sa autoritetima, nadređenima i roditeljima, posebno ženama. Dobici preko privatnog posla i nekretnina.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Ulazak vašeg vladaoca Meseca u devetu kuću donosi vam uspeh preko putovanja, polaganja ispita ili u rešavanju pravnih pitanja. Izazovan aspekt sa Uranom u kući podsvesti i strahova podstiče nervozu i može da donese nesanicu.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec u kući novca pravi kvadrat sa Uranom u kući novca, što vas fokusira na važna finansijska pitanja, podelu imovine, ostvarivanja prava na alimentaciju, stipendiju ili kredit. Nagli prekid kontakata ili raskid sa partnerom.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak Meseca u kuću braka i partnerskih odnosa u napetom aspektu sa Uranom, planetom neočekivanih situacija, donosi konflikte sa starijim članovima porodice, voljenom osobom ali i sa poslovnim saradnicima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec u kući posla i zdravlja pravi trigon sa vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim finansijama, fokusirajući vas na radne obaveze i zadatke. Kvadrat sa Uranom u devetoj kući donosi probleme na putovanjima i sa dokumentacijom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Meseca u kuću ljubavi i kreativnosti u trigonu sa Venerom u vašem znaku, donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, uspeh na ispitima i u rešavanju pravnih pitanja. Ljubav na putu ili sa strancem.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mesec ulazi u vašu kuću privatnog života praveći kvadrat sa Uranom u kući partnerskih odnosa što upozorava na probleme sa ženama u porodici i voljenom osobom. Moguća iznenadna selidba. Zarada preko nekretnina ili privatnog biznisa.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Meseca u kuću komunikacija u trigonu sa Venerom, koja upravlja vašom karijerom, donosi vam zaradu i napredovanje na poslu. Slobodne Jarčeve očekuje strastvena romansa, a zauzete poboljšanje odnosa sa partnerom.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Vladalac vašeg posla i zdravlja, Mesec, napušta vaš znak i seli se u kuću novca fokusirajući vas na finansijska i pitanja u vezi sa materijalnim dobrima, ekonomijom, poljoprivredom, hranom ili kulinarstvom.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mesec ulazi u vašu kuću ličnosti i pravi kvadrat sa Uranom u kući privatnog života donoseći vam porodične probleme. Trigon sa Venerom u devetoj kući donosi vam dobitke preko putovanja ili ljubav na putu. Uvodite zdravije navike.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)