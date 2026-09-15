OD EXPO 2027 DO FINALA LIGE EVROPE: Beograd postaje centar velikih svetskih događaja
DVA velika događaja, dve prilike da Srbija pred celim svetom pokaže koliko je napredovala i koliko danas može.
Srbija pobeđuje – 2027. godine Beograd postaje domaćin EXPO izložbe, jednog od najvećih svetskih događaja, a samo dve godine kasnije, 2029. godine, na novom Nacionalnom stadionu u Surčinu igraće se finale Lige Evrope.
Dva velika događaja, dve prilike da Srbija pred celim svetom pokaže koliko je napredovala i koliko danas može.
Ovo nije slučajnost. Ovo je rezultat vizije, predanog rada i neumorne borbe za našu zemlju. Rezultat politike koja je Srbiju vratila na mapu velikih međunarodnih događaja i pokazala da možemo da se takmičimo sa najboljima.
Aleksandar Vučić je verovao da možemo više, da Srbija može da raste, gradi i pobeđuje. Danas Evropa i svet dolaze u Beograd, a naša prestonica postaje mesto na kojem će se okupljati milioni ljudi iz svih krajeva sveta.
Od zemlje koja je nekada posmatrala sa strane postali smo centar velikih svetskih dešavanja. Srbija više ne čeka prilike – ona ih stvara.
Ponosni na Srbiju, ponosni na Beograd, ponosni na svog predsednika.
I ovo je tek početak.
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