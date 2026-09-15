SKANDAL KANDIDATKINJE BLOKADERSKE LISTE: LJubica Oparnica urlala na vozilo Hitne pomoći pod rotacijom (VIDEO)

PROFESORKA koja se nalazi na 59. mestu blokaderske studentske liste ponovo je privukla pažnju javnosti bahatim ponašanjem. Dok je davala izjavu za opozicionu televiziju, okrenula se prema vozilu Hitne pomoći pod rotacijom i prostački povikala, a zatim mirno nastavila intervju kao da se ništa nije dogodilo.

Foto: Printskrin 24 Sedam

Ljubica Oparnica, profesorka Pedagoškog fakulteta u Somboru i kandidatkinja na takozvanoj studentskoj listi, postala je akterka još jednog snimka koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok je davala intervju za jednu opozicionu televiziju, u pozadini se začula sirena vozila Hitne pomoći pod rotacijom. Umesto da se pomeri i omogući ekipi saniteta da nesmetano prođe, Oparnica se naglo okrenula prema vozilu i prostački povikala.

Odmah potom vratila se razgovoru i nastavila da daje izjavu pred kamerom, kao da se ništa nije dogodilo.

Snimak je ubrzo počeo da se širi društvenim mrežama, a brojni korisnici ocenili su da je posebno poražavajuće to što je meta njenog besa bilo vozilo službe čiji pripadnici svakodnevno žure da bi nekome pružili hitnu medicinsku pomoć.

Kandidatkinja studentske liste

Oparnica nije samo učesnica blokada i protestnih okupljanja. Ona se nalazi na 59. mestu takozvane studentske liste za parlamentarne izbore i predstavljena je kao jedna od kandidatkinja koje bi trebalo da ponude „drugačiju Srbiju“.

Bila je i jedna od glavnih govornica na nedavnom skupu liste u Novom Sadu, na kojem je govorila o pravdi, dostojanstvu, poštovanju zakona i društvu u kojem institucije rade svoj posao.

Upravo zato njen najnoviji postupak izaziva dodatnu pažnju. Dok sa govornice govori o dostojanstvu i uređenom društvu, pred kamerama je pokazala odnos prema vozilu Hitne pomoći koje se kretalo pod rotacijom.

Postavlja se pitanje da li je to ponašanje koje kandidati za narodne poslanike smatraju prihvatljivim i da li tako zamišljaju odgovornost prema građanima i državnim službama.

Od zviždaljke i bacanja papira do urlanja na Hitnu pomoć

O Oparnici su mediji pisali i ranije, nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak njenog incidenta kod štanda aktivista Srpske napredne stranke.

Na tom snimku vidi se kako sa pištaljkom prilazi štandu, ulazi u raspravu sa okupljenima i baca papire koji su se nalazili ispred njih. Posebno su bile kritikovane scene njenog ophođenja prema starijem muškarcu koji je stajao pored štanda.

Oparnica je javnosti postala poznata i po zapaljivim političkim nastupima. Tokom protesta je poručivala da će vlast „pasti odjednom“, pozivala da blokade ne prestanu i protivila se povratku redovnoj nastavi, insistirajući da protesti moraju da budu nastavljeni.

Najnoviji snimak zato više ne deluje kao izdvojen ispad, već kao nastavak ponašanja po kojem je kandidatkinja blokaderske liste već postala prepoznatljiva: političke poruke o dostojanstvu i institucijama pred kamerama, a galama, pištaljke i incidenti čim se pojavi neko ko joj smeta.

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Jedno govori sa bine, drugo pokazuje na ulici

Ljubica Oparnica želi da bude narodna poslanica i učestvuje u donošenju zakona, ali javnost ima pravo da procenjuje i njeno ponašanje van unapred pripremljenih govora.

O odnosu prema institucijama ne govori se samo sa bine. On se pokazuje i kada ulicom prolazi vozilo Hitne pomoći pod rotacijom.

U tom trenutku nije važno ko daje intervju, kojoj političkoj opciji pripada niti šta želi da poruči biračima. Vozilu saniteta mora da se omogući prolaz, jer iza njegove sirene može da bude borba za nečiji život.

Oparnica je, međutim, izabrala da se okrene, prostački povikne i nastavi politički nastup. I upravo taj snimak građanima govori mnogo više od svih njenih govora o dostojanstvu, institucijama i Srbiji kakvu navodno želi da izgradi.

Dok građanima svakodnevno drže lekcije o pristojnosti, demokratiji i tome kako bi Srbija trebalo da izgleda, snimci koji dospevaju u javnost pokazuju sasvim drugačiju sliku.

(24Sedam)

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