POČELA VELIKA ISPLATA: Penzionerima danas leže do 35.000 dinara, a do kraja septembra još novca - Pogledajte detaljan vodič

DANAS, 14. septembra, u Srbiji je zvanično počela isplata jednokratne državne pomoći namenjene najstarijim sugrađanima i drugim osetljivim kategorijama stanovništva. Svi penzioneri novac dobijaju automatski, a do kraja meseca sledi još finansijskih davanja i povoljnosti.

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Ova novčana podrška deo je šireg državnog paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra. U nastavku donosimo raspored i detalje svega što najstarije sugrađane očekuje u drugoj polovini septembra.

Današnja uplata: Kome leže 35.000, 27.500 i 20.000 dinara?

Direktne uplate preko Fonda PIO počele su jutros. Iznosi koji se uplaćuju podeljeni su u tri kategorije prema visini primanja:

35.000 dinara - uplaćuje se penzionerima sa najnižim primanjima (do 31.092,11 dinara).

27.500 dinara - namenjeno je penzionerima čija se primanja kreću u rasponu od minimalne do prosečne penzije (od 31.092,12 do 56.851,00 dinara).

20.000 dinara - sleduje penzionerima čije penzije prelaze prosečan iznos.

Za penzionere koji novac ne dobijaju na tekuće račune, dostava na kućnu adresu počela je pre podne preko JP "Pošta Srbije". Nikakva prijava za ovu pomoć nije bila potrebna.

Druga uplata: Novac iz Akcionarskog fonda od 22. do 25. septembra

Financialni paket za septembar se ovim ne završava. U periodu od 22. do 25. septembra kreće nova uplata iz Akcionarskog fonda.

Iznos: Svi punoletni građani Srbije, uključujući i sve kategorije penzionera, dobiće po 6.000 dinara.



Dodatne pogodnosti u septembru

Pored direktnih novčanih uplata, penzionerima su tokom ovog meseca dostupne i dodatne pogodnosti u okviru državnog paketa:

Novi podela turističkih vaučera: Na raspolaganju je dodatni kontingent vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji u vrednosti od 10.000 dinara, za koje penzioneri imaju prioritet prilikom prijave na šalterima Pošte.

Snižene cene lekova: U apotekama je stupilo na snagu sniženje cena za grupu hroničnih terapijskih lekova i medicinskih sredstava, što direktno smanjuje mesečne troškove najstarijih sugrađana.

Šta treba znati?

Sve uplate vrše se bez ikakvih posrednika ili potrebe za podnošenjem dodataka ili dokumentacije za penzionere. Ukoliko neko od korisnika penzije primeti nepravilnost ili izostanak uplate, proveru može izvršiti direktno u svojoj filijali Fonda PIO ili u banci kod koje vodi tekući račun.