SPORT U POLICIJI: Održano finale značajnog projekta u organizaciji Sportskog saveza i MUP Srbije

U Vrnjačkoj Banji održano je finale projekta “Sport u policiji” u organizaciji Sportskog saveza Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova uz podršku Ministarstva sport i teritorijalnih sportskih saveza.

Sportski savez Srbije

U projektu je su se od marta 2026. godine pripadnici MUP-a takmičili u atletici, streljaštvu , stonom tenisu, futsalu, odbojci i basketu 3 na 3, i to 2.660 pripadnika policijskih uprava, među kojima 226 žena. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić prisustvovao je u Vrnjačkoj Banji završnom danu manifestacije „Sport u policiji“ i tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnje takmičenje okupilo pripadnike policijskih uprava iz cele Srbije, koji su pokazali visok nivo spremnosti, discipline i sportskog duha...

- Policija mora da pokaže da ima takmičarski duh. Policijski posao traži čoveka koji je spreman da reaguje onda kada je najpotrebnije - rekao je ministar Dačić, naglasivši da je sport važan deo pripreme za posao koji policajci svakodnevno obavljaju.

Ministar je posebno naveo da se upravo u sportu najbolje vidi koliko je važan tim.

- Ove godine takmičili ste se u šest različitih disciplina, ali ste potvrdili zajedničku vrednost - boriti se za ekipu, poštovati protivnika i prihvatiti rezultat. A upravo se u sportu najbolje vidi koliko je važan tim. Jedan čovek može mnogo, ali ekipa ukoliko može da zajednički skupi svoje vrednosti, vredi mnogo više. Isto važi i za policiju. Posebno mi je drago što je ovogodišnje takmičenje okupilo policijske uprave iz cele Srbije. Različite sredine i ljudi, ali jedna uniforma, jedna služba i jedan cilj - bezbedna Srbija -istakao je Dačić.

Zbog toga, kako je dodao, važna je stručna, disciplinovana i odlučna policija a istovremeno bliska građanima kojima je spremna da pomogne kada im je najpotrebnije.

- Kao država imamo obavezu da ljudima koji nose uniformu obezbedimo dobre uslove za rad, kvalitetnu obuku, savremenu opremu i mogućnost da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Jer ulaganje u policajca jeste ulaganje u bezbednost Srbije. Ponoviću još jednom, nema jake Srbije bez jake policije i vojske - rekao je ministar i poručio policajcima da budu ponosni na svoj poziv i svesni odgovornosti koju on nosi.

Ministar Dačić se zahvalio Sportskom savezu Srbije na saradnji i podršci ovom projektu i čestitao svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručivši da je njihova najveća pobeda kada sačuvaju ljudske živote i sigurnost građana i kada se vrate živi i zdravi svojim porodicama.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je zadovoljstvo što je projekat „Sport u policiji“ okupio učesnike oko vrednosti koje ih povezuju i što je sport još jednom pokazao snagu da ljude učini snažnijim i bližim jedni drugima.

- Sport u policiji nije samo sportski projekat. To je način da se ujedinimo, pokažemo srpski duh i odlučnost da budemo najbolji u onome što radimo. Zato želim posebno da zahvalim Ivici Dačiću što smo se vratili onome što smo od početka želeli, da sport u policiji bude veliko okupljanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i da što veći broj njih dobije priliku da se takmiči, druži i svoju službu predstavlja i kroz sport - rekao je Štefanek i izrazio nadu da će naredno takmičenje okupiti još veći broj učesnika.

Štefanek je čestitao svim takmičarima, dodelio pehare i medalje uz ministra Dačića, državnog sekretara Ministarstva sporta Ratka Nikolića, državnog sekretara MUP Vladana Zagrađanina, generalnog sekretara SSS Gorana Marinkovića, načelnika PU Kraljevo Željka Rajkovića i načelnika PU Kruševac Ivana Milenkovića.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je zahvalnice za podršku u realizaciji projekta “Sport u policiji” predsedniku opštine Vrnjačka Banja Bobanu Đuroviću, direktoru Sportskog centra Vrnjačka Banja Dušanu Radoviću, državnom sekretaru Ministarstva sporta Ratku Nikoliću i potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivici Dačiću.

Osvajači medalja u projektu “Sport u policiji”:

Atletika: Kuperov test ženska konkurencija: Dejana Ivković - Žandarmerija, Anđela Dragić - PS Barajevo, Marija Đokić - PU Kruševac. Kuperov test muška konkurencija: Nikola Božikić - Žandarmerija, Dušan Zorić - Žandarmerija, Siniša Stanković - UKP

400 m ženska konkurencija: Jelena Dubroja - PI Futog, Tamara Lekić - SPI Loznica, Jelena Kolarević - PS Ivanjica

400m muška konkurencija: Dalibor Disić - Žandarmerija, Miroslav Matić - OVS Šabac, Marko Beljanski - PIDIO

Štafeta (4x100m mešovito): PI Požarevac, Policijska brigada, PI Kruševac

Stoni tenis ženska konkurencija: Nataša Savković - USP Beograd,Tanja Sučević - SGP Bogojevo, Tamara Petrović - PS Loznica

Stoni tenis muška konkurencija: Slobodan Suvajdžin - PU Kikinda, Goran Milićević - UZVS Kragujevac, Dejan Grbić - PI Šid.

Streljaštvo ženska konkurencija: Milana Grubor - PU Sremska Mitrovica, Marina Marjanović - Policijska brigada, Edisa Beganović - PU Novi Pazar.

Streljaštvo muška konkurencija: Nenad Nikolić - Odred Žandarmerije Kraljevo, Slobodan Protić - PU Novi Sad, Aleksandar Rašković - Odred Žandarmerije Beograd.

Futsal: UZVS, PU Zrenjanin, PU Pirot

Odbojka: PU Požarevac, PU Kikinda, PU Beograd

Basket 3x3: Odred žandarmerije Niš, JZO Beograd, Policijska uprava Smederevo