SPORT U POLICIJI: Održano finale značajnog projekta u organizaciji Sportskog saveza i MUP Srbije
U Vrnjačkoj Banji održano je finale projekta “Sport u policiji” u organizaciji Sportskog saveza Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova uz podršku Ministarstva sport i teritorijalnih sportskih saveza.
U projektu je su se od marta 2026. godine pripadnici MUP-a takmičili u atletici, streljaštvu , stonom tenisu, futsalu, odbojci i basketu 3 na 3, i to 2.660 pripadnika policijskih uprava, među kojima 226 žena. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić prisustvovao je u Vrnjačkoj Banji završnom danu manifestacije „Sport u policiji“ i tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnje takmičenje okupilo pripadnike policijskih uprava iz cele Srbije, koji su pokazali visok nivo spremnosti, discipline i sportskog duha...
- Policija mora da pokaže da ima takmičarski duh. Policijski posao traži čoveka koji je spreman da reaguje onda kada je najpotrebnije - rekao je ministar Dačić, naglasivši da je sport važan deo pripreme za posao koji policajci svakodnevno obavljaju.
Ministar je posebno naveo da se upravo u sportu najbolje vidi koliko je važan tim.
- Ove godine takmičili ste se u šest različitih disciplina, ali ste potvrdili zajedničku vrednost - boriti se za ekipu, poštovati protivnika i prihvatiti rezultat. A upravo se u sportu najbolje vidi koliko je važan tim. Jedan čovek može mnogo, ali ekipa ukoliko može da zajednički skupi svoje vrednosti, vredi mnogo više. Isto važi i za policiju. Posebno mi je drago što je ovogodišnje takmičenje okupilo policijske uprave iz cele Srbije. Različite sredine i ljudi, ali jedna uniforma, jedna služba i jedan cilj - bezbedna Srbija -istakao je Dačić.
Zbog toga, kako je dodao, važna je stručna, disciplinovana i odlučna policija a istovremeno bliska građanima kojima je spremna da pomogne kada im je najpotrebnije.
- Kao država imamo obavezu da ljudima koji nose uniformu obezbedimo dobre uslove za rad, kvalitetnu obuku, savremenu opremu i mogućnost da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Jer ulaganje u policajca jeste ulaganje u bezbednost Srbije. Ponoviću još jednom, nema jake Srbije bez jake policije i vojske - rekao je ministar i poručio policajcima da budu ponosni na svoj poziv i svesni odgovornosti koju on nosi.
Ministar Dačić se zahvalio Sportskom savezu Srbije na saradnji i podršci ovom projektu i čestitao svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručivši da je njihova najveća pobeda kada sačuvaju ljudske živote i sigurnost građana i kada se vrate živi i zdravi svojim porodicama.
Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je zadovoljstvo što je projekat „Sport u policiji“ okupio učesnike oko vrednosti koje ih povezuju i što je sport još jednom pokazao snagu da ljude učini snažnijim i bližim jedni drugima.
- Sport u policiji nije samo sportski projekat. To je način da se ujedinimo, pokažemo srpski duh i odlučnost da budemo najbolji u onome što radimo. Zato želim posebno da zahvalim Ivici Dačiću što smo se vratili onome što smo od početka želeli, da sport u policiji bude veliko okupljanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i da što veći broj njih dobije priliku da se takmiči, druži i svoju službu predstavlja i kroz sport - rekao je Štefanek i izrazio nadu da će naredno takmičenje okupiti još veći broj učesnika.
Štefanek je čestitao svim takmičarima, dodelio pehare i medalje uz ministra Dačića, državnog sekretara Ministarstva sporta Ratka Nikolića, državnog sekretara MUP Vladana Zagrađanina, generalnog sekretara SSS Gorana Marinkovića, načelnika PU Kraljevo Željka Rajkovića i načelnika PU Kruševac Ivana Milenkovića.
Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je zahvalnice za podršku u realizaciji projekta “Sport u policiji” predsedniku opštine Vrnjačka Banja Bobanu Đuroviću, direktoru Sportskog centra Vrnjačka Banja Dušanu Radoviću, državnom sekretaru Ministarstva sporta Ratku Nikoliću i potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivici Dačiću.
Osvajači medalja u projektu “Sport u policiji”:
Atletika: Kuperov test ženska konkurencija: Dejana Ivković - Žandarmerija, Anđela Dragić - PS Barajevo, Marija Đokić - PU Kruševac. Kuperov test muška konkurencija: Nikola Božikić - Žandarmerija, Dušan Zorić - Žandarmerija, Siniša Stanković - UKP
400 m ženska konkurencija: Jelena Dubroja - PI Futog, Tamara Lekić - SPI Loznica, Jelena Kolarević - PS Ivanjica
400m muška konkurencija: Dalibor Disić - Žandarmerija, Miroslav Matić - OVS Šabac, Marko Beljanski - PIDIO
Štafeta (4x100m mešovito): PI Požarevac, Policijska brigada, PI Kruševac
Stoni tenis ženska konkurencija: Nataša Savković - USP Beograd,Tanja Sučević - SGP Bogojevo, Tamara Petrović - PS Loznica
Stoni tenis muška konkurencija: Slobodan Suvajdžin - PU Kikinda, Goran Milićević - UZVS Kragujevac, Dejan Grbić - PI Šid.
Streljaštvo ženska konkurencija: Milana Grubor - PU Sremska Mitrovica, Marina Marjanović - Policijska brigada, Edisa Beganović - PU Novi Pazar.
Streljaštvo muška konkurencija: Nenad Nikolić - Odred Žandarmerije Kraljevo, Slobodan Protić - PU Novi Sad, Aleksandar Rašković - Odred Žandarmerije Beograd.
Futsal: UZVS, PU Zrenjanin, PU Pirot
Odbojka: PU Požarevac, PU Kikinda, PU Beograd
Basket 3x3: Odred žandarmerije Niš, JZO Beograd, Policijska uprava Smederevo
Preporučujemo
KAKVE VESTI! Srbija domaćin Lige Evrope 2029. godine! Evo gde će se igrati finale!
15. 09. 2026. u 11:24
Bruka i sramota! Zbog ove objave srpskom treneru hitno oduzeta licenca
15. 09. 2026. u 11:20
Milijaš o Dekiju Stankoviću: To nije bilo prijatno nikome, a što se tiče Saše Ilića...
15. 09. 2026. u 11:19
US Open kaznio Arinu Sabalenku
15. 09. 2026. u 11:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)