Klop sa Pejčinovićem napada Srbiju? Nemci pišu o iznenađenju na spisku za Ligu nacija

Momak čija je porodica iz Crne Gore će se, kako stoje stvari, naći na spisku selektora Nemačke Jirgena Klopa za predstojeće utakmice Lige nacija.

Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije će za devet dana odigrati prvi takmičarski meč još od novembra prošle godine i pobede nad Letonijom (2:1) u Leskovcu u kvalifikacijama za Mundijal na koji nismo otišli. U međuvremenu odigrali su "orlovi" četiri prijateljska duela, te su u tri doživeli ubedljive poraze (od Španije, Zelenortskih ostrva i Meksika), dok su jedini trijumf upisali nad Saudijskom Arabijom, i to sa diskretnih 2:1.

Posle višemesečne pauze, vreme je da srspki tim odigra takmičarski i rezultatski važan meč. Nastupaće "orlovi" u grupi 2 A divizije Lige nacije i pred Veljkom Paunovićem i ekipom je šest izuzetno zahtevnih utakmica. U septembarskom okupljanju naš nacionalni tim odigraće prvo utakmicu u Grčkoj, zatim na "Marakanu" stižu Holanđani, a šlag na torti je duel trećeg kola sa Nemcima na "Alijanc areni". Već tri dana kasnije na programu je novi okršaj sa Holandijom, kada će "orlovi" biti gosti.

U međuvremenu, selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop objaviće u četvrtak spisak igrača za predstojeće mečeve, prenose danas nemački mediji.

Klop je 15. avgusta zvanično preuzeo mesto selektora "pancera", a na klupi nacionalnog tima nasledio je Julijana Nagelsmana, koji se povukao posle Svetskog prvenstva i eliminacije od Paragvaja u 1/16 finala.

Nemački mediji navode da će Klop u četvrtak od 10 časova u Frankfurtu da objavi svoj prvi spisak fudbalera kao selektor Nemačke. Na spisku će navodno biti 30 reprezentativaca, pošto Klop želi da proveri što veći broj fudbalera i da rasporedi minutažu igračima na predstojeća četiri meča u Ligi nacija.

Među igračima koji bi mogli da se nađu na širem spisku jeste i Dženan Pejčinović. U pitanju je 21-godišnji centralni napadač Štutgarta, gde je ovog leta stigao iz Volfsburga u transferu vrednom 25.000.000 evra. Prošle sezone postigao je 12 golova na 34 meča uz jednu asistenciju, dok je u novoj takmičarskoj godini na pet utakmica upisao tri pogodaka.

Rođen je u Minhenu, ali je njegova porodica iz Plava, u Crnoj Gori. Sa očeve strane je poreklom iz Bosne i Hercegovine, tako da poseduje i državljanstvo ove zemlje. Prvo je nastupao za pionirsku reprezentaciju Crne Gore, da bi kasnije prošao sve mlađe selekcije Nemačke. Pokušali su "sokolovi" da ga primole na svoju stranu, ali je mladi napadač odbio ove godine njihovu ponudu.

Fudbaleri Nemačke će 24. septembra igrati u Amsterdamu protiv Holandije, a tri dana kasnije sastaće se sa Grčkom u Augsburgu. "Panceri" će potom 1. oktobra u Minhenu dočekati Srbiju, a tri dana kasnije gostovaće selekciji Grčke u Solunu.