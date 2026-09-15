Od dobrih pregovora do konkretnih poslova
U BEOGRADU je završena treća Balkanska akademija pregovaranja (Balkan Negotiation Academy/BNA), na kojoj su profesionalci iz javnog i privatnog sektora regiona kroz simulacije realnih situacija, studije slučaja i rad u timovima rešavali konkretne i složene pregovaračke izazove i testirali različite strategije za postizanje dogovora. Obuka je realizovana pod vođstvom međunarodnog stručnjaka Frančeska Markija, specijalizovanog za strateške pregovore i rešavanje konflikata, a novi ciklus Akademije očekuje se početkom 2027. godine.
Ovu edukaciju organizuju Privredna komora Srbije (PKS) i ALTERNEGO, sa ciljem jačanja pregovaračkih kapaciteta i povezivanja profesionalaca iz regiona.
Program je realizovan u dve faze, kao dvodnevna radionica u maju i jednodnevna rekapitulacija sa proverom znanja u septembru.
Učesnici su kroz simulacije realnih pregovaračkih situacija, studije slučaja, rad u grupama i analizu konkretnih primera razvijali veštine za vođenje složenih i međunarodnih pregovora, rešavanje konflikata, izgradnju poverenja i donošenje odluka u uslovima neizvesnosti.
Balkanska akademija pregovaranja zasnovana je na inovativnoj metodologiji Highly Reliable Negotiation Framework (HRNF), koja je usmerena na praktičnu primenu znanja. Polaznici nisu učili samo kako da dođu do dogovora, već i kako da razumeju interese i ponašanje druge strane, upravljaju komunikacijom, prepoznaju ključne momente u pregovorima i grade strategije koje mogu odmah da primene u svom poslu.
Posebna vrednost programa je međunarodno iskustvo predavača Frančeska Markija, direktora za pregovaračku ekspertizu u ALTERNEGO-u, predavača na Sciences Po i Sorbonne, savetnika institucija Evropske unije i osnivača European Negotiators Association (ENEA). Marki je svoje znanje i iskustvo učesnicima preneo kroz praktičan rad, simulacije i analizu realnih pregovaračkih situacija.
Da je Akademija usmerena na znanje koje ima neposrednu primenu potvrđuju i sami učesnici.
Marko Milošević, šef Odseka za edukaciju, u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ističe praktičnu vrednost obuke.
- Teorijske postavke pregovaranja približene su nam kroz različite simulirane situacije, u kojima smo mogli da unapredimo svoje veštine i bolje razumemo značaj pregovaranja. Posebno mi je značilo što su tehnike i alati koje smo usvojili primenljivi u svakodnevnom radu - objašnjava Milošević.
Marija Sepi, rukovodilac Centra za Evropu Privredne komore Srbije, posebno izdvaja praktičan pristup i interaktivnost programa.
- Iskustvo sa BNA mi je veoma značajno i primenljivo u svakodnevnom radu. Posebno su korisni konkretni alati i tehnike koje mogu da primenim u komunikaciji sa različitim sagovornicima, posebno kada je potrebno usaglasiti interese, pronaći kompromis i doći do konkretnog rezultata - rekla je Sepi.
Anđela Simonović, saradnica za ljudske resurse u kompaniji YURA Corporation DOO, kao jednu od najvećih vrednosti programa izdvaja pristup predavača i rad na konkretnim situacijama.
- Frančesko poseduje sve ono što je neophodno za uspešnu i inspirativnu edukaciju posvećenost, znanje i veštinu. Posebno mi je značilo što je koristio primere iz sopstvenog profesionalnog iskustva i podsticao nas da ih kritički analiziramo i povežemo sa situacijama sa kojima se susrećemo u radu - naglašava Simonović.
Dr Jelisaveta Georgieva Jovevska, potpredsednica Privredne komore Severne Makedonije, takođe ukazuje na značaj novih alata i praktičnog rada.
- Balkan Negotiation Academy mi je pružila nove uvide i praktične alate za vođenje kompleksnih pregovora, razvijanje sigurnijih pregovaračkih procesa i donošenje odluka pod pritiskom i u uslovima neizvesnosti. Posebno su mi značili praktični primeri i detaljna analiza studija slučaja - navodi Georgieva Jovevska.
Treći ciklus Akademije potvrdio je i širi značaj ovakvog programa za region. U vremenu novih investicija, ekonomskih promena i sve složenijih odnosa između kompanija, institucija i različitih interesnih grupa, sposobnost izgradnje poverenja, vođenja dijaloga i postizanja održivog dogovora postaje jedna od ključnih kompetencija savremenog profesionalca.
- Novi ciklus očekuje se već početkom 2027. godine. Naša ambicija je jasna, želimo da Beograd postane jedno od regionalnih mesta okupljanja profesionalaca koji razumeju da se u savremenom poslovanju najveća prednost ne osvaja tako što govorimo glasnije, već tako što umemo bolje da pregovaramo - poručuje Mirjana Kovačević, direktorka Poslovne akademije PKS.
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