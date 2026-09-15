Čemu VAR služi? A uz to i ne radi! Premijer liga (OPET) priznala da je video asistencija pogrešila i suspendovala "grešnike"
VAR sudije Met Donohju i Blejk Antrobus suspendovani su na jednu utakmicu posle spornih odluka u gradskom derbiju Mančestera.
Sudijsko telo Premijer lige priznalo je da jedini gol na utakmici nije smeo da bude priznat. Erling Holand je zatresao mrežu, ali je Enco Fernandes u ofsajdu uticao na igru, što je VAR soba propustila da uzme u obzir.
Donohju i Antrobus su se prilikom provere situacije koncentrisali samo na pitanje da li je Fernandes dodirnuo loptu. Nisu, međutim, razmatrali njegov uticaj na akciju, iako je prema proceni sudijskog tela Premijer lige on bio dovoljno jasan da gol bude poništen.
Junajted je tako oštećen zbog priznatog gola, ali je naknadnom analizom utvrđeno da je sporna odluka doneta i na štetu Sitija.
Fil Foden je isključen nakon što je udario Bruna Fernandesa, ali je kapiten Junajteda neposredno pre toga udario engleskog fudbalera.
Majkl Oliver je Fodenu pokazao direktan crveni karton, dok je VAR soba trebalo da reaguje i ukaže na dešavanja koja su prethodila udarcu.
Prema proceni sudijskog tela, obojica su zaslužila žuti karton, pa je i Fodenovo isključenje ocenjeno kao pogrešna odluka.
Zbog svih propusta u proceni dve ključne situacije, Donohju i Antrobus neće biti delegirani za utakmice Premijer lige narednog vikenda.
Podsetimo da ova situacija dolazi samo nekoliko dana nakon što je sudijsko telo priznalo da je VAR pogrešio i na utakmici između Arsenala i Aston vile kada su oštećene "tobdžije".
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