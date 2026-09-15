"OVAKVA NEPROMIŠLJENOST IMAĆE POSLEDICE": Moskva upozorila Dansku posle incidenta na Baltiku
POKUŠAJI danskih vlasti da provokativne postupke helikoptera Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Danske prema ruskoj fregati objasne kao „rutinsku praksu“ izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posledica takve nepromišljenosti, izjavio je ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin.
On je to poručio nakon incidenta u kojem je ruska fregata, koja se nalazila u međunarodnim vodama, ispalila signalne rakete u pravcu helikoptera danskog ratnog vazduhoplovstva.
- Ovaj incident pokazuje da problem sa komunikacijom nije na strani brodova Ratne mornarice Rusije, već na danskoj strani. Pokušaji Danske da provokativne postupke helikoptera prema ruskoj fregati objasni kao ‘rutinsku praksu’ izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posledica takve nepromišljenosti - rekao je Barbin.
Prema njegovim rečima, danska strana nije pokazala spremnost da spreči eskalaciju situacije na moru i radi na jačanju međusobnog poverenja.
Barbin je naveo da je Rusija više puta predlagala razmatranje mogućnosti zaključivanja sporazuma o sprečavanju incidenata na otvorenom moru i u vazdušnom prostoru iznad njega, ali da je Danska te predloge kategorički odbijala.
Ruska strana će, kako je najavljeno, pažljivo ispitati sve okolnosti incidenta. Ambasador je, međutim, istakao da ovo nije prvi slučaj u kojem helikopteri danskog ratnog vazduhoplovstva izvode opasne manevre u blizini ruskih vojnih brodova koji se nalaze na otvorenom moru, izvan teritorijalnih voda Danske.
Barbin je podsetio na incident iz avgusta 2025. godine, kada je, prema njegovim rečima, danski vojni helikopter opasno nadletao i lebdeo na maloj visini iznad velikog protivpodmorničkog broda „Viceadmiral Kulakov“, istočno od ostrva Femarn.
- Takvi manevri danskog vojnog helikoptera stvarali su rizik od sudara, a mogli su da izazovu i smetnje u radu brodske opreme. Posada helikoptera pritom nije uspostavljala radio-vezu niti je reagovala na upozorenja - naveo je ambasador.
On je dodao da je tada od Danske zatražio da preduzme neophodne mere kako se slični incidenti ne bi ponovili i uručio odgovarajuću notu.
Oružane snage Danske saopštile su, s druge strane, da je ruska fregata ispalila signalne rakete prema danskom helikopteru tokom, kako su naveli, „planiranog fotografisanja ruske fregate koja se nalazila u međunarodnim vodama“.
Prema danskoj verziji događaja, jedna od ispaljenih signalnih raketa prošla je nedaleko od helikoptera.
Zbog incidenta ruski ambasador pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Danske.
(Sputnjik)
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