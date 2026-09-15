Pred mečeve u Dejvis kupu! Orlovi odradili trening u Čairu!
Teniska reprezentacija Srbije odradila je prvi trening u Nišu uoči duela sa Litvanijom u okviru Svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Dejvis kupa 2027.
Teniska reprezentacija Srbije dočekaće 19. i 20. septembra u niškoj dvorani "Čair" reprezentaciju Litvanije.
Selektor Srbije Viktor Troicki na raspolaganju ima Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića, Ognjena Milića, Branka Đurića i specijalistu za dubl Stefana Latinovića.
"Nalazimo se u Nišu posle godinu dana skoro sa identičnom ekipom. Treniramo dobro, srećni smo što smo ovde i očekujemo vas u što većem broju", poručio je Međedović.
Milić je izjavio da očekuje pobedu protiv Litvanije.
"Ovde sam prvi put u Nišu, nadam se da pobedi i dobroj atmosferi", rekao je Milić.
Đurić je priznao da ima iskustva sa niškom publikom.
"Ponovo smo u Nišu, pred fantastičnom niškom publikom i očekujemo novi trijumf", istakao je Đurić.
Latinović je izjavio da očekuje veliku podršku navijača.
"Očekujem da uživam pred našom publikom, koja će da dođe u velikom broju. I nadam se pobedi i bodu u reprezentaciji", rekao je Latinović.
Žreb za duel između Srbije i Litvanije na programu je u petak od 12 časova u Gradskoj kući u Nišu.
Prvog dana takmičenja, 19. septembra na programu su dva singl meča, a prvi duel počinje u 14 časova. Dan kasnije, biće prvo odigran dubl, a onda dva singl meča. Prvi meč drugog dana počinje u 13 sati.
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