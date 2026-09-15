Zvezdin rival u LK napravio preokret: Poznato da li se Italijan vraća na Marakanu!

Ekipa očajno krenula u novoj sezoni, uprkos zvučnim pojačanjima.

PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Više od 66.000.000 evra uložila je ovog leta uprava Trabzona na pojačanja, ali im to nije vredelo.

Stigli su u ovaj klub, prva zvezda Liverpula, Mohamed Salah, kao i njegov doskorašnji saigrač sa Enfilda Fabinjo, zatim urugvajski reprezentativac Darvin Nunjez iz Al Hilala, Ruslan Malinovski (Đenova), Frankulino (Midtjiland), Šimšir iz istog danskog kluba, mnoga druga "preglasna" imena, međutim, od rezultata nije bilo ni "r".

Po dve pobede i poraza, uz jedan remi, svrstali su Trabzon tek na deveto mesto turske superligaške tabele, sa sedam poena, šest manje od lidera Galatasaraja.

Ceh je prvi platio trener Fatih Teke, a kao privremeno rešenje postavljen je Husejin Džimšir, da bi se kasnije kao najozbiljniji kandidat pominjao Stefano Pioli.

Bio bi to povratak Italijana na Marakanu, pošto će Crvena zvezda i Trabzon odmeriti snage 17. decembra u Beogradu, u poslednjoj rundi, pred eliminacionu fazu.

Međutim, zapelo je negde u pregovorima, pa se Pioli neće naći na klupi turskog giganta. Zbog toga su čelnici Zvezdinog rivala svu pažnju usmerili ka - Tomasu Rajsu!

Reč je o nemačkom treneru, koji je ovog leta preuzeo Ludogorec iz Razgrada, ipak, ni njemu ne cvetaju ruže na klupi višestrukog šampiona Bugarske. Njegova ekipa je na drugom mestu posle devet odigranih utakmica i ima dva boda manje od lidera Levskog iz Sofije.

Upravo će Rajsova četa za pet dana gostovati u bugarskoj prestonici vodećem klubu tamošnjeg šampionata. S druge strane, Trabzon za vikend čeka veliki derbi protiv prvoplasiranog Galatasaraja u Istanbulu.

Zato prvi čovek Trabzona Ertugrul Dogan ne želi da gubi vreme, kako prenosi dobro obavešteni novinar Jagiz Sabunčoglu, pa je poslao privatan avion u Razgrad po Rajsa.

Dakle, sve je izvesnije da će turski gigant postići dogovor sa nekadašnjim trenerom Bohuma, Šalkea, Samsona i već pomenutog Ludogoreca. Takav epilog očekuje se već u sledećih 24 sata.

БОНУС ВИДЕО: Селектор САД Стив Кер купио деонице Мајорке