ORUŽANE snage Rusije proširuju spisak ciljeva koje gađaju u Ukrajini. Po prvi put je pogođen centar za podatke „Bi-Mobajl” (Bi-Mobile) u Kijevu.

MOD Rusije

Prema navodima Ministarstva odbrane, taj centar je služio za skladištenje, obradu i prenos podataka – uključujući i obaveštajne informacije – za potrebe Oružanih snaga Ukrajine. Stručnjaci ocenjuju da bi ovo moglo ozbiljno da ograniči obaveštajne i komandne kapacitete neprijatelja.

Ruske snage su pogodile centar za podatke „Bi-Mobajl” u Kijevu. Prema podacima Ministarstva odbrane, taj objekat je korišćen za skladištenje, obradu i prenos podataka, uključujući obaveštajne informacije, kao i za podršku radu mrežne opreme Oružanih snaga Ukrajine. Operacija je izvedena upotrebom preciznog naoružanja lansiranog iz vazduha i borbenih dronova.

Kao rezultat toga, pored pomenutog centra za podatke, u regionu glavnog grada Ukrajine pogođen je i logistički centar u Gostomelju, koji je služio za skladištenje i distribuciju komponenti za proizvodnju bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa. Prema izveštaju Ministarstva odbrane, udar je pogodio i inovativni terminal logističkog centra kompanije „Nova pošta” (Nova Poshta) u Hmeljnickom, gde su se skladištile i distribuirale bespilotne letelice i njihove komponente.

U Dnjepropetrovskoj oblasti napadnut je logistički centar „Dnjepar”, koji je korišćen za skladištenje bespilotnih letelica avionskog tipa i njihovih komponenti. U Odesi i Odeskoj oblasti, među pogođenim ciljevima našli su se fabrika auto-delova u kojoj se vrši popravka i održavanje vojne opreme za Oružane snage Ukrajine, kao i skladište u mestu Vizirka u kojem su se nalazile komponente za bespilotne letelice strane proizvodnje.

Ministarstvo odbrane je takođe, kao i obično, izvestilo o udarima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i pomorske brodove. Generalno gledano, Oružane snage Rusije su nedavno pojačale udare na ukrajinske luke, kao i na skladišta i objekte vojno-industrijskog kompleksa u toj zemlji.

Pandorina kutija širom otvorena

Kako je izjavio predsednik RF Vladimir Putin, eskalacija ruskih udara bila je posledica „kockanja” kijevskih vlasti, „koje su planirale da Ruskoj Federaciji nanesu još jedan ’strateški poraz’ – ovog puta, kao što je poznato, u roku od 40 dana i uz pomoć masovnih raketnih udara i napada bespilotnim letelicama na naše civilne objekte i logistiku”.

Šef države je naglasio da je sam Kijev otvorio Pandorinu kutiju pokretanjem napada na ruske ekonomske resurse. „Pa, dobićete odgovor koji se tiče vaših najosetljivijih ekonomskih sektora”, rekao je predsednik.

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