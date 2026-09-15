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DAN NIJE POVOLJAN ZA KREDITE I POZAJMICE Astro savet za utorak, 15. septembar: Evo na koje znake utiču aspekti planete novca i ljubavi

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 09. 2026. u 07:00

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IZAZOVNI aspekti Venere, planete ljubavi ali i novca, danas upozoravaju na finansijske i probleme u emotivnim odnosima

ДАН НИЈЕ ПОВОЉАН ЗА КРЕДИТЕ И ПОЗАЈМИЦЕ Астро савет за уторак, 15. септембар: Ево на које знаке утичу аспекти планете новца и љубави

Foto: Deposit/ AndreyPopov

Njih će najviše osetiti Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

Kvadrat između Venere i Plutona donosi ljubomoru, posesivnost i sukobe sa ženama, ma kog pola da ste. Vanredni izdaci. Ne preporučuje se uzimanje kredita ili pozajmice.

Inkonjunkcija između Neptuna i Venere, upozorava na razočaranja u partnerskim odnosima i finansijske probleme.

Oba aspekta upozorvaju takođe na probleme sa urogenitalnim traktom.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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