DAN NIJE POVOLJAN ZA KREDITE I POZAJMICE Astro savet za utorak, 15. septembar: Evo na koje znake utiču aspekti planete novca i ljubavi

IZAZOVNI aspekti Venere, planete ljubavi ali i novca, danas upozoravaju na finansijske i probleme u emotivnim odnosima

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Njih će najviše osetiti Škorpije, Bikovi, Lavovi i Vodolije.

Kvadrat između Venere i Plutona donosi ljubomoru, posesivnost i sukobe sa ženama, ma kog pola da ste. Vanredni izdaci. Ne preporučuje se uzimanje kredita ili pozajmice.

Inkonjunkcija između Neptuna i Venere, upozorava na razočaranja u partnerskim odnosima i finansijske probleme.

Oba aspekta upozorvaju takođe na probleme sa urogenitalnim traktom.