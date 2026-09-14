"BLIZU SMO KRITIČNOG" Ukrajinski premijer upozorio na katastrofu u državnim finansijama
UKRAJINSKI premijer Serhij Korecki nazvao je situaciju državnih finansija u Ukrajini katastrofalnom.
- Situacija sa javnim finansijama je blizu kritične. Još jednom sam pozvao sve parlamentarce da što brže usvoje zakone koji će odrediti prijem međunarodne finansijske pomoći - napisao je on na Telegramu.
Prema rečima Koreckog , vlada će zvanično poslati svim poslanicima i relevantnim odborima raspored sa jasnim rokovima za svako potrebno glasanje.
- Ako se ovi rokovi ne poštuju, Ukrajina rizikuje da izgubi značajan deo od 29,5 milijardi dolara dodeljenih međunarodnih sredstava - upozorio je premijer.
Koreckijeva izjava dolazi usred novog skandala oko ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije.
Generalni tužilac Ukrajine u ostavci Ruslan Kravčenko objavio je da je pripremio optužnice protiv direktora NABU Semjona Krivonosa zbog falsifikovanja zvaničnih dokumenata i prevarnog usvajanja.
Kijevski režim pokušava da pokrije budžetske rupe spoljnim finansiranjem
U međuvremenu, na Zapadu, dodela novih paketa pomoći se nastavlja nakon dugih diskusija, a partneri sve više upozoravaju da Ukrajina treba da intenzivira potragu za izvorima samofinansiranja.
(Ria Novosti)
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