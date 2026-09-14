Ekonomija

"BLIZU SMO KRITIČNOG" Ukrajinski premijer upozorio na katastrofu u državnim finansijama

D.D.

14. 09. 2026. u 22:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINSKI premijer Serhij Korecki nazvao je situaciju državnih finansija u Ukrajini katastrofalnom.

БЛИЗУ СМО КРИТИЧНОГ Украјински премијер упозорио на катастрофу у државним финансијама

Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

- Situacija sa javnim finansijama je blizu kritične. Još jednom sam pozvao sve parlamentarce da što brže usvoje zakone koji će odrediti prijem međunarodne finansijske pomoći - napisao je on na Telegramu.

Prema rečima Koreckog , vlada će zvanično poslati svim poslanicima i relevantnim odborima raspored sa jasnim rokovima za svako potrebno glasanje.

- Ako se ovi rokovi ne poštuju, Ukrajina rizikuje da izgubi značajan deo od 29,5 milijardi dolara dodeljenih međunarodnih sredstava - upozorio je premijer.

Koreckijeva izjava dolazi usred novog skandala oko ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije.

Generalni tužilac Ukrajine u ostavci Ruslan Kravčenko objavio je da je pripremio optužnice protiv direktora NABU Semjona Krivonosa zbog falsifikovanja zvaničnih dokumenata i prevarnog usvajanja.

Kijevski režim pokušava da pokrije budžetske rupe spoljnim finansiranjem

 U međuvremenu, na Zapadu, dodela novih paketa pomoći se nastavlja nakon dugih diskusija, a partneri sve više upozoravaju da Ukrajina treba da intenzivira potragu za izvorima samofinansiranja.

(Ria Novosti)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu

ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - "Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu"