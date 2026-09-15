NAKON EKSPA 2027, SRBIJA DOMAĆIN FINALA LIGE EVROPE 2029 Mali: "Srbija je postala zemlja kojoj se veruje"

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali danas je istakao da još jedna lepa vest stiže iz sveta za Srbiju - finale Lige Evrope 2029. godine igraće se na Nacionalnom stadionu u Surčinu.

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Kako je ocenio, Srbija nastavlja da ređa uspehe, a svet sve jasnije prepoznaje njen razvoj, potencijal i sposobnost da organizuje najveće međunarodne događaje. Nakon Ekspa 2027, danas je stigla potvrda da će se finale Lige Evrope 2029. godine igrati na Nacionalnom stadionu u Surčinu

- Ovakva priznanja ne dolaze slučajno. Ona su rezultat ulaganja u poslednjoj deceniji u infrastrukturu, saobraćajnu povezanost i moderne kapacitete koje Srbija danas može s ponosom da ponudi Evropi i svetu. Zahvaljujući tome, Srbija je postala zemlja kojoj se veruje. Nacionalni stadion, koji se marljivo gradi u okviru Ekspo kompleksa, već je dobio svoju prvu veliku ulogu i ispunio viziju njegove potrebe. Srbija želi da bude i već postaje domaćin najvećih sportskih i međunarodnih događaja - istakao je Mali.

On je poručio da ovo nije samo uspeh za sport, već i prilika da se svetu pokaže sve ono što Srbija danas jeste – otvorena, moderna, ambiciozna i spremna.

- Srbija ne staje! Važno je da nastavimo da gradimo, razvijamo se i verujemo u svoj mogućnosti, jer rezultati su već pred nama! Živela Srbija - rekao je Mali.