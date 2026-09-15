"ŠTA BOG DA, TAKO NEKA BUDE..." Meštani Gračanice i Mitrovice uoči presude vođama tzv. OVK

MEŠTANI Gračanice i Severne Mitrovice ne strahuju od sutrašnje presude liderima nekadašnje tzv. OVK u Hagu i eventualnih provokacija i incidenata, jer su, kažu, za 27 godina preživeli mnogo toga i navikli su na sve.

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Ipak, kako kažu, sutra neće izlaziti iz svojih domova ukoliko za to ne bude bilo potrebe. Ističu da su poverenje u pravdu na KiM odavno izgubili.

- Ništa ne očekujem, apsolutno. Šta Bog da, tako neka bude. I dobro i loše, kako za sve, tako i za mene. Nema šta da radim. U kontinuitetu 27 godina provociraju. I to je sasvim normalno, jer je činjenica da je Kosovo pod okupacijom međunarodnih vojnih snaga Kfora, pod okupacijom strane policije Euleksa. Postavlja se pitanje dokle srpski narod može ovaj teror, okupaciju, ovaj logorski, kazamatski život da izdrži, i ove provokacije - kazao je meštanin iz Gračanice za "Kosovo onlajn".

Druga meštanka Gračanice kaže da i ne razmišlja o presudi i mogućim incidentima, ali smatra da bi presuda trebalo da bude osuđujuća.

- Kako da strahujem, vidite da nas čuva Kfor. Mislim, to je navodno samo. Ali, ne strahujem. Šta bude – biće. Ne razmišljam uopšte o tome. Da treba da ih osude – treba. Videla sam provokacije, navikli smo na to - rekla je ona.

Mišljenje građana Severne Mitrovice je da će Hačim Tači i ostali biti osuđeni na kazne približne vremenu koje su proveli u pritvoru, a da bi u drugostepenom postupku, nakon žalbi, i te kazne mogle biti ukinute.

- Mislim da će da ih osude tu negde, šest godina, koliko su i bili u pritvoru, tako da pokriju to, a nemire, ne očekujem. To je samo moje mišljenje. Mislim da će to tako da bude, a drugostepeno možda i tih šest oslobode potpuno odgovornosti u žalbenom postupku - navode građani Mitrovice.

Jedan od njih ne isključuje mogućnost nemira, ukoliko presuda bude osuđujuća.

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