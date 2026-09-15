FOTKA U BIKINIJU NE BRIŠE 10 GODINA NA TERENU: Fudbalska sutkinja grmi zbog komentara oko izgleda

Rešila je više da ne ćuti

Foto: Instagram/giulianavigile

Italijanska fudbalska sutkinja Đulijana Viđile (23), koja je ove sezone napredovala u Seriju D kao pomoćni arbitar sekcije AIA Ćezena, oglasila se na društvenim mrežama i oštro osudila deo medija i korisnika interneta zbog seksizma i svođenja njenog sportskog uspeha isključivo na fizički izgled.

Viđile je putem svog Instagram profila izrazila ogorčenje zbog načina na koji je predstavljena u javnosti nakon profesionalnog iskoraka u karijeri.

- Duboko se ne slažem sa načinom na koji me pojedini listovi i korisnici društvenih mreža ovih dana prikazuju, kao i moju sportsku karijeru. Ja sam žena koja se bavi sportom i koja je izabrala da gradi svoju karijeru u fudbalu i suđenju. Ponosna sam na svoj rad, odricanja, treninge i put kojim idem na terenu. I želim da vas podsetim na jednu stvar: ovim sportom se bavim već 10 godina. Deset godina treninga, utakmica, odricanja, strasti i posvećenosti ne mogu se svesti na moj fizički izgled - poručila je mlada sutkinja.

Ona je istakla da je neprihvatljivo da privatne fotografije bace senku na njen višegodišnji trud i sportske rezultate.

- I pored toga, još jednom, čini se da je sve to u senci mog tela, mog izgleda ili fotografija koje sam izabrala da objavim. Smatram neprihvatljivim da se žena u sportu pretvara u objekat seksualne pažnje samo zato što je žena, zato što je mlada ili zato što slobodno odlučuje da objavi fotografiju u kupaćem kostimu ili iz svog privatnog života. Činjenica da žena bira šta će obući, kako će se predstaviti ili šta će objaviti na svojim društvenim mrežama ne daje nikome za pravo da je seksualizuje, svodi na njeno telo ili njen sportski rad pretvara u povod za seksualne komentare - naglasila je Viđile.

Italijanka je napomenula da ženstvenost i profesionalizam u sportu nisu i ne smeju biti u suprotnosti.

- Mogu da budem pomoćni sudija, sportista, student i žena koja voli da se oseća ženstveno. Ove stvari mogu koegzistirati. Fotografija u bikiniju ne briše deset godina sporta, sate treninga, sportske pripreme, utakmice, profesionalizam i stručnost. Posebno sam tužna kada vidim koliko često, kada žena uspe da se izbori za svoje mesto u još uvek dominantno muškom okruženju kao što je fudbal, narativ završava fokusirajući se na njeno telo, a ne na njene zasluge - dodala je ona.

Na kraju svog obraćanja, Đulijana Viđile je uputila apel javnosti za promenu svesti i načina na koji se vrednuju žene u sportu:

- Žene u sportu ne moraju da budu manje ženstvene da bi ih shvatili ozbiljno. One jednostavno moraju biti poštovane. Moje telo nije pozivnica. Moja ženstvenost nije pozivnica. Fotografija nije pristanak. A moj izgled nikada ne bi trebalo da se smatra zanimljivijim od osobe i sportiste koji jesam. Pričajte o ženama zbog onoga što rade, a ne samo zbog toga kako izgledaju. Ako muškarac dostigne određeni nivo u sportu, govorimo o njegovim rezultatima. Kada to učini žena, prečesto završimo pričajući o njenom telu. Upravo je to mentalitet koji moramo da promenimo - zaključila je Viđile.