(FOTO) Sin legende Formule 1 kažnjen zbog bizarnog prekršaja njegove sestre koja se u padoku pojavila OVAKO obučena (FOTO)

Teško da će ova kazna ugroziti Sebastijanove finansije

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Sebastijan Montoja, sin legende Formule 1 Huana Pabla, kažnjen je sa 500 evra na Velikoj nagradi Španije u Madridu zbog bizarnog prekršaja koji je napravila njegova sestra Paulina.

Dvadesetjednogodišnji Montoja takmičio se u Formuli 2 za Prema Rejsing, dok je njegov 50-godišnji otac bio jedan od specijalnih gostiju na premijernom izdanju trke u Madridu. Paulina je tog vikenda takođe bila u padoku i pratila brata tokom njegovog nastupa.

Problem je nastao kada se Paulina tokom jedne sesije našla na stazi pored Sebastijanovog bolida. Iako je bila samo gošća tima, nosila je elegantnu belu haljinu do kolena umesto dugih pantalona.

Sudije su procenile da je ekipa time prekršila pravila FIA o odevanju, pa je Prema Rejsing kažnjen sa 500 evra. Paulina je inače upravo u petak proslavila 20. rođendan.

FIA je objasnila da su gosti obuhvaćeni kategorijom osoba za čije postupke odgovara tim koji im je omogućio pristup rezervisanom području. Pravila takođe propisuju da članovi timova i tehničko osoblje tokom treninga i trka u pit-lajnu moraju da nose duge pantalone.

Sudije su nakon razmatranja slučaja zaključile da se osoba povezana sa bolidom broj 11 tokom sesije nalazila pored bolida bez dugih pantalona, zbog čega je Prema dobila novčanu kaznu.

Huan Pablo Montoja je tokom karijere u Formuli 1 ostvario sedam pobeda i 30 plasmana na podijum, a za Vilijams i Meklaren je dva puta završavao treći u šampionatu. Posle odlaska iz F1 uspešno se takmičio u NASKAR-u i IndiKaru, gde je dva puta osvojio čuvenu trku 500 milja Indijanapolisa.