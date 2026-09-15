ČIBUK 2 ZVANIČNO PUŠTEN U RAD: Novi vetropark snage 154 megavata obezbediće struju za 178.800 domaćinstava (FOTO)

KOMPANIJA "Masdar" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i finska kompanija "Taaleri Energia" zvanično su pustile u rad vetropark Čibuk 2 snage 154 megavata, smešten na teritoriji opštine Kovin, jugoistočno od postojećeg vetroparka Čibuk 1.

Foto: Instagram/dubravka.djedovic

Drugi projekat u okviru kompleksa Čibuk povećava ukupno instaliranu snagu na 312 megavata, što je dovoljno za snabdevanje oko 178.800 srpskih domaćinstava električnom energijom.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović, kaže da su kompanije "Masdar" i "Taaleri Energia" jedne od najvećih investitora u sektoru obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji.

- Njihova dva projekta, Čibuk 1 i Čibuk 2 čine blizu 25 odsto trenutnog ukupnog kapaciteta solarnih i vetroelektrana u Srbiji, čija proizvodnja može da snabde blizu 180.000 domaćinstava. Vetropark Čibuk 1 bio je projekat koji je pokazao potencijal energije vetra u Srbiji u ranoj fazi našeg tržišta, dok je Čibuk 2 primer uspešnog projekta u zrelijoj fazi tržišta OIE u Srbiji - navela je Đedović Handanović u hotelu "Sent Redžis" u Beogradu u ponedeljak.

Foto: Instagram/dubravka.djedovic

Prema njenim rečima, Srbija je postavila ambiciozne, ali dostižne ciljeve u oblasti obnovljivih izvora energije.

Elektroprivreda Srbije, kako kaže, već koristi energiju koja se proizvodi u Čibuku 1 i Čibuku 2.

- Cilj je da do 2030. imamo oko 3,5 gigavata iz vetra i solara, odnosno da svaki drugi proizvedeni megavat-sat bude iz čistih izvora - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Taj cilj se, kako kaže, ne može ostvariti samo javnim investicijama, već i snažnim učešćem privatnog sektora.

- Tako smo radili u prethodne četiri godine, a rezultat je da je ukupan kapacitet OIE povećan sa oko 400 megavata na više od 1,3 gigavata. Tome su doprinela i dva kruga uspešno sprovedenih aukcija, kojima smo privukli blizu 1,5 milijardi evra investicija u 17 novih elektrana, ukupne snage 1,2 gigavata - rekla je Đedović Handanović.

Izvršni direktor kompanije "Masdar", Mohamed Džamil Al Ramahi, naveo je da je u pitanju važna prekretnica u razvoju OIE u Srbiji.

Prema njegovim rečima, Čibuk 1 zajedno sa Čibukom 2 čini najveće čvorište energije vetra u Srbiji, ali i na Zapadnom Balkanu.

- Vetroelektrane su u Srbiji, pre deceniju bile tek u začetku. Čibuk 1 je bio glas poverenja u Srbiji, a Čibuk 2 je dokaz šta nam je to poverenje donelo - rekao je Al Ramahi.

Dodaje da će kompanija nastaviti da gradi i ulaže u Srbiju.

- Hvala svim našim partnerima i građanima Srbije koji su podržali naš projekat. Ispunili smo svoja obećanja, ali ovde smo da ostanemo još dugo - rekao je Al Ramahi.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Generalni direktor kompanije "Taaleri Energia", Kai Rintala, kaže da je ovo samo jedan od projekata koji kompanija razvija u Srbiji.

- Privilegovan sam što sam bio deo ovog putovanja i nadam se da ćemo nastaviti dalje - rekao je Rintala.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Događaju je prisustvovao i ambasador UAE, Ahmed Hatem Almenhali.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vetropark Čibuk 2, koji ima 22 Nordex vetroturbine, nalazi se na oko 40 kilometara od Beograda, između sela Bavanište i Mramorak.

Na godišnjem nivou, ovaj vetropark će doprineti smanjenju emisije za približno 311.200 tona ugljen-dioksida u odnosu na proizvodnju iz termoelektrana na ugalj.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Takođe će doprineti smanjenju emisija sumpor-dioksida za oko 12.700 tona, azotnih oksida za 1.470 tona i fine prašine za 512 tona godišnje.

Lokalitet vetroparka Čibuk 2 obuhvata oko 4.750 hektara zemljišta koje se intenzivno koristi u poljoprivredne svrhe.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Nakon izgradnje, vetropark zauzima samo mali deo ove površine, tako da se više od 99 odsto zemljišta i dalje nesmetano obrađuje.

Izgradnja vetroparka počela je tokom 2024. godine, a protekle godine je pušten u probni rad.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tokom izgradnje, na projektu je bilo angažovano više od 1.000 ljudi, uključujući zaposlene, podizvođače i projektni menadžment.

Većina njih je bila iz lokalne zajednice i regiona Južnog Banata.

(Tanjug)

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