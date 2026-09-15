DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I ZASTAVE: Evo ko je sve dobio odlikovanja od predsednika Vučića (FOTO)

POVODOM Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, dodelio je danas na svečanosti u Palati Srbija 55 odlikovanja zaslužnim pojednicima i institucijama. Evo ko su dobitnici.

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Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici odlikovan je Kasim Žomart Tokajev, predsednik Republike Kazahstan – za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan.

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Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je Angus Makfadijen, istaknuti škotski filmski, televizijski i pozorišni glumac – za istaknute zasluge, umetnički i moralni doprinos očuvanju istine o stradanju srpskog naroda na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije.

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Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Petar Božović, jedan od najistaknutijih dramskih umetnika - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume.

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Predrag Đaković, akademski slikar - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva.

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Veselin Vesko Grozdanić, televizijski reditelj koji je režirao više od 5.500 prenosa najznačajnih događaja - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti televizijske režije.

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Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima odlikovana je posthumno prof. dr Milica Bajčetić, redovni profesor na Katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, dobitnica najprestižnije regionalne nagrade u medicini "Medis" za prvu inovativnu formulaciju enalaprila u obliku mini-tablete, namenjene deci uzrasta od rođenja do šest godina koja boluju od srčane slabosti. Orden je primio suprug Zlatko Bajčetić.

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Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su: Veselin Dželetović, književnik i novinar - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima.

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Prof. dr Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista pedijatrijske dermatologije, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije – za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti dermatovenerologije.

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Prof. dr Milan Stojičić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i subspecijalista onkolog, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije - za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti plastične hirurgije.

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Prof. dr Tatjana Trajković, profesor Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti srbistike.

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Nebojša Jevrić, književnik, novinar i ratni izveštač - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti književnosti.

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Ivana Žigon, glumica, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelj, scenarista i humanitarac - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume i humanitarnog rada.

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Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su: Karlovačka berba grožđa - Grožđebal, Sremski Karlovci - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, povodom 95. godina postojanja, a orden je primio šef Organizacionog odbora festivala "Karlovačka berba grožđa - Grožđebal", Mirjana Jovanović.

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Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, posvećen isključivo filmskom scenariju - za naročite zasluge u javnim i kuturnim delatnostima, povodom 50 godina postojanja, a orden je primio direktor Festivala filmskog scenarija i Kulturnog centra Vrnjačke Banje, Saša Milenković.

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Ivan Tomašev, bas, prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti operske umetnosti.

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Zoran Čalija, akademski slikar, scenograf i reditelj - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva.

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Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su: Centralna unija grčkih opština i gradova (KEDE) za zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke, a medalju je primiio gradonačelnik Oreokastra, gospodin Pantelejmon Cakiris.

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Dr Georgios Mastorakos, renomirani grčki profesor endokrinologije, glavni akademski koordinator bilateralne saradnje Medicinskog fakulteta u Atini i Medicinskog fakulteta u Beogradu - za izuzetne zasluge u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima.

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Dragana Matijašević, glavna medicinska sestra Odseka za hematologiju na Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije - za izuzetne zasluge u zdravstvenim delatnostima.

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Ilmars Harijs Lapinš, istaknuti dirigent, dugogodišnji saradnik Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra - za postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti.

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Prof. Petar Stanojlović, univerzitetski profesor, filmski i televizijski reditelj - za izuzetne zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti filmske i televizijske režije.

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Bogdan Obradović, sportista iz Loznice, jedan od najuspešnijih mladih takmičara u Srbiji u graplingu i brazilskoj džiju-džici - za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima i njegov trener, Aleksandar Tomić, reprezentativac Srbije, selektor reprezentacije Srbije u džiju-džici i osnivač Akademije borilačkih sportova Loznica - za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima.

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Foto: Novosti

Nebojša Đurić, srpski reprezentativac u paraatletici, osvajač srebra na Letnjim paraolimpijskim igama u Parizu 2024. godine, kao i brojnih medalja i priznanja u bacanju diska i bacanju kugle na evropskim i svetskim takmičenjima - za zasluge i postignute rezultate u paraolimpijskom sportu.

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Foto: Novosti

Jorg Heskens, stručnjak u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke – za istaknute zasluge u razvijanju ekonomskih odnosa i prijateljske saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.

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Kompanija Panekspres d.o.o. Lučani - za izuzetne zasluge u javnim i privrednim delatnostima, a medalju je primio vlasnik te kompanije Zoran Pantelić.

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Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su: Rade Mladenović, dugogodišnji sekretar Crvenog krsta Žitorađa - za zasluge u oblasti humanitarnog rada.

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Crveni krst Čukarica - za zasluge u oblasti humanitarnog rada, medalju prima sekretar Crvenog krsta Čukarica Zvezdan Bradić.

Foto: Novosti

Subotički simfonijski orkestar - za zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke kulture, a medalju je primio umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra Miloš Nikolić.

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Beogradski karate savez - za zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta, a medalju je primio predsednik Beogradskog karate saveza Strahinja Stojković.

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Za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti i posebno iskazanu hrabrost u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovani su: Nenad Nedić, pukovnik policije, komandant Helikopterske jedinice.

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Luka Čaušić, potpukovnik policije, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije.

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Aleksandar Krstić, major policije, načelnik Odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice.

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Vlado Plemić, penzionisani pripadnik Ministarstava unutrašnjih poslova, zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru.

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Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovani su: Željko Čavić, potpukovnik policije, načelnik Odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice.

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Bojan Mladenović, major policije, saobraćajni pilot.

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Nikola Isidorović, major policije, profesionalni pilot.

Foto: Novosti

Lazar Lučić, vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar.

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Srđan Jovanović, mlađi vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar.

Foto: Novosti

Milorad Milinović, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu.

Foto: Novosti

Mirko Suvačarov, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu.

Foto: Novosti

Nikola Matović, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Čačak.

Foto: Novosti

Aleksandar Radosavljević, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Mramorak", zaposlen u Upravi granične policije.

Foto: Novosti

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena odlikovani su: Aleksandar Pavlović, rukovalac pomoćne mehanizacije, Pogon pomoćne mehanizacije, Površinski kopovi Baroševac.

Foto: Novosti

Božidar Đalović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.

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Branko Čanković, samostalni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, erozije i bujica iz "Srbijavoda" d.o.o.

Foto: Novosti

Bratislav Pavlović, preduzeće "Jugokop Podrinje" d.o.o. Šabac.

Foto: Novosti

Vladimir Beljinac, Glavni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, preduzeće "Srbijavode" d.o.o.

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Vladimir Nikolić, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama/specijalista, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.

Foto: Novosti

Željko Repac, Javno preduzeće "Vojvodinašume", rukovodilac buldožerima, Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica".

Foto: Novosti

Zlatko Milovanović, automehaničar za guseničare, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.

Foto: Novosti

Miloš Andrejević, vodnik prve klase, Vojska Srbije, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije.

Foto: Novosti

Miloš Jovanović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.

Foto: Novosti

Predrag Nešković, rukovalac pomoćne mehanizacije, Pogon pomoćne mehanizacije, Površinski kopovi Baroševac.

Foto: Novosti

Dimitrije Jovičić, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo.

Foto: Novosti

BONUS VIDEO: VELIČANSTVENI PRIZORI: Omladina iz Novog Sada slavi Dan zastave i srpskog jedinstva