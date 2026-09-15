DAN SRPSKOG JEDINSTVA, SLOBODE I ZASTAVE: Evo ko je sve dobio odlikovanja od predsednika Vučića (FOTO)
POVODOM Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, dodelio je danas na svečanosti u Palati Srbija 55 odlikovanja zaslužnim pojednicima i institucijama. Evo ko su dobitnici.
Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici odlikovan je Kasim Žomart Tokajev, predsednik Republike Kazahstan – za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Kazahstan.
Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovan je Angus Makfadijen, istaknuti škotski filmski, televizijski i pozorišni glumac – za istaknute zasluge, umetnički i moralni doprinos očuvanju istine o stradanju srpskog naroda na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije.
Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su Petar Božović, jedan od najistaknutijih dramskih umetnika - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume.
Predrag Đaković, akademski slikar - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva.
Veselin Vesko Grozdanić, televizijski reditelj koji je režirao više od 5.500 prenosa najznačajnih događaja - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti televizijske režije.
Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima odlikovana je posthumno prof. dr Milica Bajčetić, redovni profesor na Katedri za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, dobitnica najprestižnije regionalne nagrade u medicini "Medis" za prvu inovativnu formulaciju enalaprila u obliku mini-tablete, namenjene deci uzrasta od rođenja do šest godina koja boluju od srčane slabosti. Orden je primio suprug Zlatko Bajčetić.
Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su: Veselin Dželetović, književnik i novinar - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima.
Prof. dr Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista pedijatrijske dermatologije, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije – za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti dermatovenerologije.
Prof. dr Milan Stojičić, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i subspecijalista onkolog, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovodilac Klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije - za naročite zasluge i uspeh u predstavljanju Republike Srbije u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima, posebno u oblasti plastične hirurgije.
Prof. dr Tatjana Trajković, profesor Departmana za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti srbistike.
Nebojša Jevrić, književnik, novinar i ratni izveštač - za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti književnosti.
Ivana Žigon, glumica, prvakinja Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelj, scenarista i humanitarac - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume i humanitarnog rada.
Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su: Karlovačka berba grožđa - Grožđebal, Sremski Karlovci - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, povodom 95. godina postojanja, a orden je primio šef Organizacionog odbora festivala "Karlovačka berba grožđa - Grožđebal", Mirjana Jovanović.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, posvećen isključivo filmskom scenariju - za naročite zasluge u javnim i kuturnim delatnostima, povodom 50 godina postojanja, a orden je primio direktor Festivala filmskog scenarija i Kulturnog centra Vrnjačke Banje, Saša Milenković.
Ivan Tomašev, bas, prvak Opere Narodnog pozorišta u Beogradu - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti operske umetnosti.
Zoran Čalija, akademski slikar, scenograf i reditelj - za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti slikarstva.
Zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su: Centralna unija grčkih opština i gradova (KEDE) za zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Grčke, a medalju je primiio gradonačelnik Oreokastra, gospodin Pantelejmon Cakiris.
Dr Georgios Mastorakos, renomirani grčki profesor endokrinologije, glavni akademski koordinator bilateralne saradnje Medicinskog fakulteta u Atini i Medicinskog fakulteta u Beogradu - za izuzetne zasluge u prosvetnim i zdravstvenim delatnostima.
Dragana Matijašević, glavna medicinska sestra Odseka za hematologiju na Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije - za izuzetne zasluge u zdravstvenim delatnostima.
Ilmars Harijs Lapinš, istaknuti dirigent, dugogodišnji saradnik Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Vojvođanskog simfonijskog orkestra - za postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti.
Prof. Petar Stanojlović, univerzitetski profesor, filmski i televizijski reditelj - za izuzetne zasluge u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti filmske i televizijske režije.
Bogdan Obradović, sportista iz Loznice, jedan od najuspešnijih mladih takmičara u Srbiji u graplingu i brazilskoj džiju-džici - za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima i njegov trener, Aleksandar Tomić, reprezentativac Srbije, selektor reprezentacije Srbije u džiju-džici i osnivač Akademije borilačkih sportova Loznica - za zasluge i postignute rezultate u sportskim delatnostima.
Nebojša Đurić, srpski reprezentativac u paraatletici, osvajač srebra na Letnjim paraolimpijskim igama u Parizu 2024. godine, kao i brojnih medalja i priznanja u bacanju diska i bacanju kugle na evropskim i svetskim takmičenjima - za zasluge i postignute rezultate u paraolimpijskom sportu.
Jorg Heskens, stručnjak u oblasti ekonomije i ekonomske saradnje između Srbije i Nemačke – za istaknute zasluge u razvijanju ekonomskih odnosa i prijateljske saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke.
Kompanija Panekspres d.o.o. Lučani - za izuzetne zasluge u javnim i privrednim delatnostima, a medalju je primio vlasnik te kompanije Zoran Pantelić.
Srebrnom medaljom za zasluge odlikovani su: Rade Mladenović, dugogodišnji sekretar Crvenog krsta Žitorađa - za zasluge u oblasti humanitarnog rada.
Crveni krst Čukarica - za zasluge u oblasti humanitarnog rada, medalju prima sekretar Crvenog krsta Čukarica Zvezdan Bradić.
Subotički simfonijski orkestar - za zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke kulture, a medalju je primio umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra Miloš Nikolić.
Beogradski karate savez - za zasluge i postignute rezultate u oblasti sporta, a medalju je primio predsednik Beogradskog karate saveza Strahinja Stojković.
Za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti i posebno iskazanu hrabrost u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, širom teritorije Republike Srbije i drugih zemalja, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena odlikovani su: Nenad Nedić, pukovnik policije, komandant Helikopterske jedinice.
Luka Čaušić, potpukovnik policije, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije.
Aleksandar Krstić, major policije, načelnik Odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice.
Vlado Plemić, penzionisani pripadnik Ministarstava unutrašnjih poslova, zamenik direktora za obuku u Srpsko-ruskom humanitarnom centru.
Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost drugog stepena odlikovani su: Željko Čavić, potpukovnik policije, načelnik Odeljenja za vatrogasno-spasilačke jedinice u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice.
Bojan Mladenović, major policije, saobraćajni pilot.
Nikola Isidorović, major policije, profesionalni pilot.
Lazar Lučić, vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar.
Srđan Jovanović, mlađi vodnik policije, vazduhoplovni mehaničar.
Milorad Milinović, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu.
Mirko Suvačarov, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu u Pančevu.
Nikola Matović, vodnik-vatrogasac, vođa vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Čačak.
Aleksandar Radosavljević, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Mramorak", zaposlen u Upravi granične policije.
Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena odlikovani su: Aleksandar Pavlović, rukovalac pomoćne mehanizacije, Pogon pomoćne mehanizacije, Površinski kopovi Baroševac.
Božidar Đalović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.
Branko Čanković, samostalni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, erozije i bujica iz "Srbijavoda" d.o.o.
Bratislav Pavlović, preduzeće "Jugokop Podrinje" d.o.o. Šabac.
Vladimir Beljinac, Glavni inženjer za zaštitu od spoljnih voda, preduzeće "Srbijavode" d.o.o.
Vladimir Nikolić, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama/specijalista, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.
Željko Repac, Javno preduzeće "Vojvodinašume", rukovodilac buldožerima, Šumsko gazdinstvo "Sremska Mitrovica".
Zlatko Milovanović, automehaničar za guseničare, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.
Miloš Andrejević, vodnik prve klase, Vojska Srbije, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije.
Miloš Jovanović, rukovalac jednostavnim građevinskim mašinama, Sektor za pomoćnu mehanizaciju, Površinski kop Drmno.
Predrag Nešković, rukovalac pomoćne mehanizacije, Pogon pomoćne mehanizacije, Površinski kopovi Baroševac.
Dimitrije Jovičić, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo.
BONUS VIDEO: VELIČANSTVENI PRIZORI: Omladina iz Novog Sada slavi Dan zastave i srpskog jedinstva
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