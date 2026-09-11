KOD VEĆIH IZNOSA, PLAĆANJE POREZA: U Nemačkoj je poklanjanje novca dozvoljeno, ali jedno morate da znate

MNOGI misle da za poklon nema poreza ako je iznos mali. Međutim, prijava i plaćanje poreza nisu ista stvar.

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U Nemačkoj je poklanjanje novca dozvoljeno, ali kod većih iznosa mogu da nastanu poreske i druge obaveze.

Ono što mnogi ne znaju jeste da određeni novčani pokloni moraju da se prijave nadležnoj poreskoj upravi u roku od tri meseca, čak i kada je reč o iznosu koji je ispod neoporezivog limita. Samo neprijavljivanje ne znači automatski da je neko počinio prekršaj, ali problem može nastati ukoliko zbog toga dođe do smanjenja poreske obaveze, piše Fenix.

Poklon se prijavljuje čak i kada nema poreza

Prema nemačkim propisima o porezu na nasleđe i poklone, obaveza prijavljivanja može da postoji i kod relativno manjih novčanih poklona. U načelu, i osoba koja daje poklon i osoba koja ga prima treba da obaveste nadležni poreski organ.

Rok za prijavu je tri meseca od dana kada je poklon dat.

Mnogi ovo pravilo zanemaruju, naročito kada novac poklanjaju članovima porodice, partnerima ili prijateljima. Međutim, činjenica da je poklon ispod neoporezivog iznosa ne znači automatski da prijava nije potrebna.

Ako poreska uprava naknadno utvrdi da poklon nije prijavljen, u zavisnosti od okolnosti može uslediti naknadni obračun poreza, a u određenim slučajevima i novčane sankcije.

Postoje i izuzeci

Obaveza prijavljivanja ne odnosi se na baš svaki poklon.

Uobičajeni prigodni pokloni, na primer za rođendan, venčanje, Božić ili završetak školovanja, po pravilu ne moraju da se prijavljuju. Ipak, pojam „uobičajenog poklona“ ne određuje se samo na osnovu njegovog iznosa.

Prilikom procene mogu da budu važni i finansijsko stanje osobe koja poklanja novac i finansijsko stanje osobe koja ga prima. Poklon od 500 evra za venčanje u jednoj porodici može biti sasvim uobičajen, dok bi isti iznos u drugačijim okolnostima mogao da se smatra neuobičajeno visokim.

Prijava takođe nije potrebna ako je poklon zvanično dokumentovan kod notara ili suda. Određene novčane pomoći za podmirivanje opravdanih životnih potreba primaoca takođe mogu biti izuzete.

Kod većih iznosa zato je važno proveriti da li postoji obaveza prijave i da li se plaća porez.

Koliki su neoporezivi iznosi?

Kod poreza na poklone nije presudno samo koliko je novca dato. Važno je i u kakvom su odnosu osoba koja daje i osoba koja prima poklon.

U Nemačkoj se porez, u zavisnosti od odnosa između dve osobe, plaća tek kada se pređe određeni neoporezivi iznos.

Najvažniji neoporezivi iznosi po osobi su:

500.000 evra kod poklona bračnom ili registrovanom životnom partneru

400.000 evra kod poklona detetu, od svakog roditelja

200.000 evra kod poklona unuku od bake ili dede

20.000 evra kod poklona drugim osobama, poput braće, sestara, prijatelja ili poznanika

Važno je razlikovati obavezu prijavljivanja poklona od obaveze plaćanja poreza. To što se na određeni poklon, zbog neoporezivog iznosa, ne plaća porez ne znači nužno da poklon ne treba prijaviti.

Kada mogu da uslede kazne?

Samo propuštanje prijave ne znači automatski da je počinjen prekršaj. Problem nastaje ako zbog neprijavljenog poklona dođe do smanjenja ili izbegavanja poreske obaveze.

Prema nemačkom Poreskom zakoniku, namerno izbegavanje ili umanjenje poreza može da predstavlja poresku utaju. U zavisnosti od okolnosti, moguća je novčana kazna, ali i kazna zatvora. Sankcije mogu postojati i u slučaju nehata kada je poreska obaveza umanjena.

Zato kod većih novčanih poklona nije dobro oslanjati se na pravilo „nema poreza, pa nema ni prijave“.

Velike gotovinske uplate mogu privući pažnju banke

Posebna pravila važe i kada se veće količine gotovine polažu na bankovni račun.

U skladu sa nemačkim propisima o sprečavanju pranja novca, banka kod gotovinskih uplata od 10.000 evra ili više po pravilu može da zatraži dokaz o poreklu novca. Banka može da obrati pažnju i na više povezanih uplata manjih iznosa.

To znači da osoba koja, na primer, dobije veliki novčani poklon u gotovini i potom ga položi na račun može biti upitana da objasni odakle novac potiče.

Oprez je potreban i pri prenosu novca preko granice

Poreska pravila nisu jedina na koja treba obratiti pažnju.

Ako osoba preko spoljne granice Evropske unije iz Nemačke prenosi gotovinu u iznosu od 10.000 evra ili više, novac mora aktivno da prijavi carini, u skladu sa propisima.

Unutar Evropske unije pravila su drugačija. U određenim situacijama carinska služba može da zatraži da se prijavi količina gotovine koju osoba nosi sa sobom.

Važno je naglasiti da se ova pravila odnose na prenos gotovine preko granice, a ne na samo poklanjanje novca.

Pravilo koje mnogi zanemaruju

Poklanjanje novca u Nemačkoj nije zabranjeno niti samo po sebi predstavlja problem. Međutim, kod većih iznosa treba razlikovati nekoliko različitih obaveza – prijavljivanje poklona poreskoj upravi, eventualno plaćanje poreza na poklon, dokazivanje porekla gotovine i prijavljivanje novca prilikom prelaska granice.

Zato nije dobro pretpostaviti da mali ili neoporezivi poklon automatski znači da prema poreskoj upravi ne postoji nikakva obaveza.

Kod većih iznosa najbolje je na vreme proveriti pravila kod nadležne poreske uprave ili poreskog savetnika, kako bi se izbegli naknadni problemi i moguće sankcije.

(BizPortal)