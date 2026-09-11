RAČUN GA OSTAVIO U ŠOKU: Vozač punio automobil pola sata, a morao da plati 14.000 evra, evo šta se desilo

VOZAČ električnog automobila Kia EV9 iz Kanade ostao je u šoku kada je dobio račun za punjenje od čak 22.000 kanadskih dolara, odnosno oko 14.000 evra.

Foto: Martin Konopka / Panthermedia / Profimedia

Još neverovatnije je što je automobil na punjaču proveo svega oko pola sata i preuzeo samo 4,91 kWh električne energije.

Sistem nastavio da naplaćuje

Problem nije bio u potrošnji struje, već u tehničkom kvaru. Tokom punjenja stanica je izgubila vezu sa centralnim serverom operatera, pa sistem nije registrovao da je Kia isključena.

Zbog toga je u sistemu ostala aktivna sesija punjenja, kao da je automobil i dalje priključen na stanicu.

Umesto da naplati stvarno potrošenu električnu energiju, sistem je nastavio da obračunava fiksnu naknadu po satu.

Greška trajala više od godinu dana

Najveći problem bio je u tome što greška nije odmah otkrivena. Pogrešna sesija naplate ostala je aktivna više od 460 dana, sve do 25. avgusta 2026. godine.

Tako je račun vremenom narastao na neverovatnih 22.000 kanadskih dolara, iako je automobil u stvarnosti bio priključen svega oko pola sata.

Ovaj slučaj pokazuje koliko tehnički problemi u sistemima za naplatu mogu da naprave velike komplikacije, posebno kada se greška ne otkrije na vreme.

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