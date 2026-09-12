STIŽE NOVA POMOĆ ZA RODITELJE: Država daje 65.000 dinara mesečno, e evo ko ima pravo na njih

OD 1. oktobra, roditelji negovatelji dobijaju 65.000 dinara mesečno, uz doprinose za osiguranje.

Profimedia

Roditelji koji zbog svakodnevne i celodnevne brige o detetu ili članu porodice kome je potrebna stalna pomoć i nega nisu u mogućnosti da rade, od 1. oktobra dobijaju novu vrstu podrške države. Tada počinje primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, kojim se prvi put sistemski uređuje njihov status, a predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara, uz plaćanje doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nova prava odnose se na porodice u kojima je zbog teškog zdravstvenog stanja ili invaliditeta detetu ili drugoj osobi potrebna stalna pomoć drugog lica u obavljanju osnovnih životnih potreba.

Ko može da dobije status roditelja negovatelja

Status roditelja negovatelja može da ostvari roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je, zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih teškoća ili promena zdravstvenog stanja, potrebna pomoć i nega drugog lica.

Zakon obuhvata i roditelje koji žive sa punoletnom osobom koja je potpuno zavisna od pomoći i nege drugog lica.

Jedan od ključnih uslova jeste da osoba koja podnosi zahtev nije zaposlena niti radno angažovana, ne obavlja samostalnu ili preduzetničku delatnost i nije korisnik penzije.

Nije samo 65.000 dinara

Za roditelje koji svakodnevno brinu o detetu ili članu porodice, nova mera ne predstavlja samo novčanu pomoć.

Roditelj negovatelj, odnosno negovatelj, primaće 65.000 dinara mesečno, dok će država po tom osnovu uplaćivati doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje.

Na ovaj način trebalo bi da bude poboljšan materijalni i socijalni položaj porodica u kojima jedan član zbog intenzivne i neprekidne brige o najbližem nije u mogućnosti da zasnuje radni odnos ili obavlja posao.

Kako se podnosi zahtev

Pravo počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2026. godine, a zahtev će moći da se podnese na dva načina.

Građani će moći da ga podnesu elektronski, preko evidencije roditelja negovatelja i negovatelja, ili neposredno u centru za socijalni rad prema mestu prebivališta.

Centar za socijalni rad trebalo bi da donese odluku o zahtevu u roku od 15 dana od dana kada dokumentacija bude kompletirana.

Uvođenjem ovog prava država prvi put na sistemski način prepoznaje status ljudi koji su zbog svakodnevne brige o najbližima praktično onemogućeni da rade i ostvaruju prihod na tržištu rada.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ranije je za Kurir istakla da će zakon početi da se primenjuje 1. oktobra, ocenjujući da se time ispunjava obećanje dato porodicama roditelja negovatelja.

- Ovo je jedna od najvažnijih mera kojom ispravljamo dugogodišnju nepravdu prema porodicama koje danonoćno brinu o svojoj deci sa najtežim oblicima invaliditeta i smetnjama u razvoju. Roditelji negovatelji godinama su nosili ogroman teret, a sada njihov trud i žrtva dobijaju institucionalno priznanje i konkretnu podršku države - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je od početka insistirala na tome da obećanje bude ispunjeno.

- Od prvog dana govorila sam da će ovo obećanje biti ispunjeno i drago mi je što danas možemo da potvrdimo da se ono pretvara u stvarnost. Zahvalna sam i predsedniku Republike i Vladi Srbije, jer su prepoznali da je ovo pitanje odgovornosti, poverenja i poštovanja prema porodicama koje zaslužuju sigurnost i podršku - rekla je tada Đurđević Stamenkovski.

Ko može da ostvari pravo na status roditelj-negovatelj

Roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom.

Mora neposredno da brine o detetu i da mu pruža svakodnevnu negu.

Ne sme biti zaposlen niti radno angažovan po bilo kom osnovu.

Razlog nezaposlenosti mora biti potreba stalne nege deteta.

(Kurir)