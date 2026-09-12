STIŽE NOVA POMOĆ ZA RODITELJE: Država daje 65.000 dinara mesečno, e evo ko ima pravo na njih
OD 1. oktobra, roditelji negovatelji dobijaju 65.000 dinara mesečno, uz doprinose za osiguranje.
Roditelji koji zbog svakodnevne i celodnevne brige o detetu ili članu porodice kome je potrebna stalna pomoć i nega nisu u mogućnosti da rade, od 1. oktobra dobijaju novu vrstu podrške države. Tada počinje primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, kojim se prvi put sistemski uređuje njihov status, a predviđena je mesečna naknada od 65.000 dinara, uz plaćanje doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje.
Nova prava odnose se na porodice u kojima je zbog teškog zdravstvenog stanja ili invaliditeta detetu ili drugoj osobi potrebna stalna pomoć drugog lica u obavljanju osnovnih životnih potreba.
Ko može da dobije status roditelja negovatelja
Status roditelja negovatelja može da ostvari roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom kome je, zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih teškoća ili promena zdravstvenog stanja, potrebna pomoć i nega drugog lica.
Zakon obuhvata i roditelje koji žive sa punoletnom osobom koja je potpuno zavisna od pomoći i nege drugog lica.
Jedan od ključnih uslova jeste da osoba koja podnosi zahtev nije zaposlena niti radno angažovana, ne obavlja samostalnu ili preduzetničku delatnost i nije korisnik penzije.
Nije samo 65.000 dinara
Za roditelje koji svakodnevno brinu o detetu ili članu porodice, nova mera ne predstavlja samo novčanu pomoć.
Roditelj negovatelj, odnosno negovatelj, primaće 65.000 dinara mesečno, dok će država po tom osnovu uplaćivati doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko, kao i zdravstveno osiguranje.
Na ovaj način trebalo bi da bude poboljšan materijalni i socijalni položaj porodica u kojima jedan član zbog intenzivne i neprekidne brige o najbližem nije u mogućnosti da zasnuje radni odnos ili obavlja posao.
Kako se podnosi zahtev
Pravo počinje da se primenjuje od 1. oktobra 2026. godine, a zahtev će moći da se podnese na dva načina.
Građani će moći da ga podnesu elektronski, preko evidencije roditelja negovatelja i negovatelja, ili neposredno u centru za socijalni rad prema mestu prebivališta.
Centar za socijalni rad trebalo bi da donese odluku o zahtevu u roku od 15 dana od dana kada dokumentacija bude kompletirana.
Uvođenjem ovog prava država prvi put na sistemski način prepoznaje status ljudi koji su zbog svakodnevne brige o najbližima praktično onemogućeni da rade i ostvaruju prihod na tržištu rada.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski ranije je za Kurir istakla da će zakon početi da se primenjuje 1. oktobra, ocenjujući da se time ispunjava obećanje dato porodicama roditelja negovatelja.
- Ovo je jedna od najvažnijih mera kojom ispravljamo dugogodišnju nepravdu prema porodicama koje danonoćno brinu o svojoj deci sa najtežim oblicima invaliditeta i smetnjama u razvoju. Roditelji negovatelji godinama su nosili ogroman teret, a sada njihov trud i žrtva dobijaju institucionalno priznanje i konkretnu podršku države - rekla je ministarka.
Ona je dodala da je od početka insistirala na tome da obećanje bude ispunjeno.
- Od prvog dana govorila sam da će ovo obećanje biti ispunjeno i drago mi je što danas možemo da potvrdimo da se ono pretvara u stvarnost. Zahvalna sam i predsedniku Republike i Vladi Srbije, jer su prepoznali da je ovo pitanje odgovornosti, poverenja i poštovanja prema porodicama koje zaslužuju sigurnost i podršku - rekla je tada Đurđević Stamenkovski.
Ko može da ostvari pravo na status roditelj-negovatelj
- Roditelj koji živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom.
- Mora neposredno da brine o detetu i da mu pruža svakodnevnu negu.
- Ne sme biti zaposlen niti radno angažovan po bilo kom osnovu.
- Razlog nezaposlenosti mora biti potreba stalne nege deteta.
(Kurir)
Preporučujemo
STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 25.000 DINARA: Ovi građani treba da se prijave za novac
05. 09. 2026. u 13:48
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)