Ekonomija

CENA GASA U EVROPI 12 PUTA VIŠA NEGO U SAD: I nastaviće da raste!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 09. 2026. u 22:45

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CENE prirodnog gasa u Evropskoj uniji 12,2 puta su više nego u Sjedinjenim Američkim Državama i nastaviće da rastu, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

ЦЕНА ГАСА У ЕВРОПИ 12 ПУТА ВИША НЕГО У САД: И наставиће да расте!

Foto: Vladimir Gerasimov / Alamy / Profimedia

On je ocenio da je to posledica politike evropskih zvaničnika i odustajanja od dostupnog ruskog gasa.

„Cena koju treba platiti za glupost evropskih birokrata, koji dele 'Bajdenove ideje' i odvajaju Evropu od dostupnog i pouzdanog ruskog gasa, su 12,2 puta više cene gasa u Evropi nego u SAD“, naveo je Dmitrijev.

Prema njegovim rečima, cene gasa u EU nastaviće da rastu i stvaraju dodatni pritisak na domaćinstva.

Dmitrijev je tako prokomentarisao podatke investicionog stručnjaka Karela Merksa, prema kojima Evropljani prirodni gas plaćaju 12,2 puta više od Amerikanaca.

Berzanske cene gasa u Evropi u četvrtak su se približile nivou od 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara.

sputnikportal.rs

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