ENERGETSKA KRIZA U EVROPI: Ugroženo 300.000 radnih mesta, fabrike na ivici

EVROPA se suočava sa sumornom zimom dok šok u snabdevanju dovodi fabrike do ivice opstanka, od Engleske do Nemačke, pri čemu smanjenje zaliha i vrtoglavi rast troškova izazivaju energetsku krizu širom kontinenta, piše danas Gardijan.

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Britanska kompanija Bridgnorth Aluminium je prethodnih godina uspešno prebrodila Bregzit, kovid i uzastopne energetske šokove, ali ova zima donosi dodatni stres i pritisak, kazao je direktor prodaje Adrijan Masgrejv.

Kao i mnoge industrijske firme širom Evrope koje rade u otežanim uslovima, i ova kompanija se suočava sa pretnjom ogromnih računa za energiju, situacijom koju Masgrejv opisuje kao "brigu za brigom", prenosi Tanjug.

Cena prirodnog gasa se udvostručila u poslednja dva meseca usled obnovljenih sukoba između SAD i Irana, dostigavši ove nedelje najviši nivo u poslednje tri godine u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji. U hladnijim mesecima verovatan je dalji rast cena, navodi list.

Prognoza organizacije Item Club iz prve polovine godine predviđa da će Velika Britanija 2026. godine izgubiti 163.000 radnih mesta zbog rata, pri čemu će najviše biti pogođeni regioni sa razvijenom industrijom, poput južnog Velsa i oblasti Hamber.

Sukob je poremetio globalno snabdevanje energentima otkako je Iran počeo da napada brodove u Persijskom zalivu i blokirao prolaz kroz Ormuski moreuz. Veleprodajne cene gasa u Velikoj Britaniji porasle su ove nedelje na 205 penija po termu, što je najviši nivo od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i rast od 101 posto u odnosu na 102 penija u junu.

Nedostatak zaliha uskladištenog gasa dodatno pogoršava situaciju. Evropa ulazi u zimu sa najnižim nivoom zaliha gasa u poslednjih deset i više godina, nakon što je poremećaj u Ormuzu onemogućio zemljama da dopune rezerve tokom leta, kada su cene obično niže.

Kapaciteti skladišta su sada popunjeni oko 67 posto, dok sezonski prosek iznosi blizu 80 procenata.

Nemačka, koja poseduje najveće kapacitete za skladištenje u Evropi, popunila je svoja skladišta tek do pola i na putu je da ove godine ne dostigne zvanični cilj od 70 odsto popunjenosti. Očekuje se da ni Holandija neće ispuniti svoj cilj od 80 posto popunjenosti.

Kao jedan od najvećih potrošača gasa u Evropi, Velika Britanija bi mogla da bude posebno ugrožena s obzirom na to da je među zemljama sa najmanjim kapacitetom za domaće skladištenje i da se umesto toga oslanja na uvoz gasovodima iz Evrope i tankerima iz SAD i sa Bliskog istoka.

Aleksander Julijus, izvršni partner kompanije Macrometal Handelsgesellschaft, distributera čelika iz Hamburga, izjavio je da se njegova firma nadmeće sa proizvođačima iz regiona gde su troškovi energije često znatno niži i gde vlade pružaju direktnu ili indirektnu podršku industriji.

Julijus, koji je i predsednik strukovnog udruženja Eurometal, ističe da će kompanije bankrotirati, a poslovi se preseliti u Kinu ili Indiju, ukoliko se ne preduzmu mere za smanjenje troškova energije. Kompanija Eurometal upozorila je da bi gubitak radnih mesta u proizvodnji širom Evrope mogao da dostigne 300.000 do kraja godine, delimično zbog kineske konkurencije, a uz to i zbog troškova energije.

Ova izloženost je posebno nepovoljna za sektor hemijske industrije, u kojem se kompanije oslanjaju na gas ne samo za pogon svojih postrojenja već i kao na sirovinu za proizvodnju, što znači da ih svaki skok cena pogađa dvostruko.

Predsednik italijanskog udruženja hemijske industrije Federkimika, Frančesko Bucela, naveo je da to ostaje osnovni faktor koji ugrožava konkurentnost hemijskih kompanija u zemlji.

Energija sada čini 18 odsto vrednosti celokupne proizvodnje italijanske hemijske industrije, što je porast u odnosu na 14 posto iz 2021. godine, a taj udeo bi mogao da dostigne i 23 procenta ukoliko cene gasa i nafte ne padnu.

Ove nedelje cena nafte dostigla je 107 dolara po barelu, dok se nastavljaju međusobni sukobi SAD i Irana.

Prema podacima Udruženja hemijske industrije, obim proizvodnje u Ujedinjenom Kraljevstvu opao je za 60 odsto od 2021. godine, a zatvoreno je najmanje 25 pogona.

(Alo)