IZA LEĐA ZAPADNIH INSTITUCIJA: Rusija pronašla način kako da ubrza finansijske transakcije

OBRAČUNI uz upotrebu digitalne finansijske aktive omogućavaju brzo obavljanje transakcija, 24 časa dnevno, bez oslanjanja na tradicionalne zapadne finansijske institucije, izjavio je ruski ministar finansija Anton Siluanov posle sastanka ministara finansija i guvernera centralnih banaka Grupe 20.

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-Jedan od perspektivnih pravaca su obračuni uz upotrebu digitalne finansijske aktive. Oni omogućavaju da se transakcije obavljaju brzo, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i bez korišćenja tradicionalnih zapadnih finansijskih institucija, rekao je Siluanov.

On je naveo da se na sastanku u Ešvilu razgovaralo i o neophodnosti međusobne kompatibilnosti različitih oblika digitalne finansijske aktive, odnosno interoperabilnosti.

Prema njegovim rečima, bilo je reči i o mogućnosti korišćenja stejblkoina za plaćanja, kao i o potrebi da regulatorni okviri u različitim zemljama budu što više usklađeni.

Siluanov je dodao da je ruska strana na sastanku pokrenula pitanje dostupnosti globalnih finansijskih instrumenata, uključujući međubankarske obračune, prenos finansijskih poruka i rad depozitara.

-Nedopustivo je koristiti ih kao oružje. Funkcionalna infrastruktura mora da bude dostupna i neutralna. Rusija se suočila sa ograničenjima i bila je prinuđena da traži alternativna rešenja, rekao je ruski ministar.

On je naveo da pitanje stvaranja alternativnih sistema za razmenu podataka o plaćanjima nije razmatrano i da članice G20 nastavljaju da koriste postojeću finansijsku infrastrukturu.

G20 DOGOVORIO RAZMENU PODATAKA O PRIMENI AI

Zemlje Grupe 20 dogovorile su se da razmenjuju podatke i najbolje prakse u primeni veštačke inteligencije, što bi, prema oceni Siluanova, moglo značajno da ubrza rast svetske ekonomije.

Na dvodnevnom sastanku ministara finansija i guvernera centralnih banaka G20 u Ešvilu učestvovale su i banke, finansijske kompanije i predstavnici industrijskog sektora.

-Zemlje su se dogovorile da ovom pravcu posvete više pažnje, da razmenjuju najbolje prakse i podatke, posebno u oblastima medicine i finansija. To može da postane značajan izvor rasta celokupne svetske ekonomije, rekao je Siluanov.

Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija se već aktivno koristi u medicini, poljoprivredi i bankarstvu, gde povećava produktivnost i smanjuje troškove.

Siluanov je ocenio da veštačka inteligencija može da bude korisna i državnoj upravi, jer preuzima rutinske poslove, poboljšava kvalitet odlučivanja i oslobađa resurse za složenije zadatke.

sputnikportal.rs

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