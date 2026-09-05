TEA TAIROVIĆ NA VRHU LOVĆENA: U pauzi od nastupa posetila jedno od najvažnijih mesta Crne Gore (FOTO)

MUZIČKA zvezda Tea Tairović iskoristila je kratku pauzu između brojnih nastupa tokom letnje sezone da poseti jedno od najznačajnijih mesta crnogorske istorije, Lovćen i Njegošev mauzolej.

Foto: Novosti

Posebnu pažnju privukao prizor na kojem pozira sa kačketom na glavi na kom piše "Montenegro", dok se u pozadini vijori zastava Crne Gore.

Tea je posetila Njegošev mauzolej, a na ulazu posetioce dočekuju dve monumentalne karijatide isklesane od crnog granita, koje predstavljaju majku i sestru, dok se u centralnom delu mauzoleja nalazi grandiozna skulptura Njegoša teška čak 28 tona.



Citiraću stihove Petra II Petrovića Njegoša:

-Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi - poručila je Tea.

Poseta Lovćenu za Teu ima i posebnu emotivnu težinu. Naime, pevačica je poreklom vezana za Crnu Goru – njena majka je Crnogorka, dok joj baka živi u Beranama, zbog čega je ova zemlja za nju mnogo više od turističke destinacije.

Nakon naporne letnje sezone ispunjene koncertima širom regiona, Tea je odlučila da slobodno vreme provede upravo na mestu koje predstavlja jedan od simbola crnogorske istorije i kulture.