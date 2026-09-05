PRIJAVE DO 25. SEPTEMBRA: Do 5.000 evra za žene i mlade u biznisu i poljoprivredi

U OKVIRU programa „Pokreni se za posao“ raspisan je Javni poziv namenjen unapređenju poslovanja kroz nabavku nove opreme, modernizaciju proizvodnje, sertifikaciju, primenu ESG standarda i uvođenje održivih i inovativnih rešenja.

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Posebna pažnja posvećena je poljoprivredi, pa je planirano da najmanje 30% podržanih korisnika budu preduzeća, preduzetnici ili registrovana poljoprivredna gazdinstva koja primenjuju principe održive poljoprivrede.

Za šta može da se koristi 5.000 evra

Podrška može da se koristi za novu opremu, mašine i mehanizaciju, unapređenje proizvodnje, povećanje produktivnosti, razvoj novih proizvoda i usluga i širenje tržišta.

U poljoprivredi su prihvatljive investicije koje doprinose efikasnijem korišćenju prirodnih resursa, modernizaciji proizvodnje i primeni održivih praksi.

Sredstva mogu da se koriste i za sertifikaciju, odnosno angažovanje stručnjaka i sertifikacionih kuća radi usklađivanja sa relevantnim standardima.

Pored finansijske podrške, korisnicima su namenjeni treninzi iz digitalnog marketinga, finansijskog upravljanja, ESG standarda i održive poljoprivrede, kao i pomoć u izradi biznis plana i mentorska podrška.

Ko može da konkuriše

Za mikro i mala privredna društva i preduzetnike jedan od ključnih uslova je da su registrovani između 1. januara 2021. i 31. decembra 2025. godine, da posluju u Srbiji i da je vlasnik ili osnivač žena i/ili mlada osoba do 35 godina.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva moraju biti u aktivnom statusu, a njihov nosilac mora biti žena i/ili osoba do 35 godina.

Za gazdinstva je važan i dodatni uslov: moraju da primenjuju najmanje tri prakse održive poljoprivrede navedene u konkursnoj dokumentaciji. Primena samo jedne uobičajene agrotehničke prakse nije dovoljna.

Podnosioci moraju imati izmirene obaveze prema državi i ne smeju biti u stečaju, likvidaciji ili pod zabranom obavljanja delatnosti.

Kako se biraju korisnici

Selekcija obuhvata administrativnu proveru, ocenjivanje projektne ideje, terensku posetu i predstavljanje projekta pred stručnom komisijom.

Prilikom izbora ocenjivaće se, između ostalog, izvodljivost investicije, tržišni potencijal, održivost, uticaj na životnu sredinu i doprinos lancu vrednosti.

Svaki podnosilac može da prijavi samo jedan projekat.

Prijave do 25. septembra

Prijava se podnosi elektronski, uz popunjen formular i biznis plan. Dokumentacija mora biti popunjena na srpskom jeziku, potpisana, skenirana i poslata u PDF formatu na adresu: pokrenisezaposao@eneca.org.rs.

Rok za prijavu je 25. septembar 2026. godine do 23.59 časova.

Program „Pokreni se za posao“ realizuje se uz podršku Odeljenja za tehničku pomoć Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – EFSE DF i organizacije ENECA, uz finansijsku podršku Evropske unije.

(AgroNews)