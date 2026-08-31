Ekonomija

PREVOZNICI NAJAVILI BLOKADE GRANICA: Traže od EU da hitno reši ovaj problem

Танјуг

31. 08. 2026. u 09:02

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PREVOZNICI sa Zapadnog Balkana (ZB) održaće danas u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta Delegacija Evropske unije (EU) u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa ZB u zemljama Šengena.

ПРЕВОЗНИЦИ НАЈАВИЛИ БЛОКАДЕ ГРАНИЦА: Траже од ЕУ да хитно реши овај проблем

Foto: Printskrin/Jutjub/Seb Sadie

Dušan Nikolić iz Poslovnog udruženja prevoznika robe u međunarodnom drumskom saobraćaju “Međunarodni transport” za Tanjug je rekao da će okupljanje u Beogradu biti održano ispred prostorija Delegacije EU u Srbiji, Avenija 19a. Vladimira Popovića 40/V.

- Doći ćemo pešice ispred prostorija EU. Osim vozača kamiona i autobusa tu će biti i 10 kamiona. Predaćemo pismo u kome tražimo da se momentalno suspenduje ograničenje našeg boravka u zemljama Šengena - rekao je on juče.

Dodao je da će i protesti u ostala tri grada ZB izgledati isto.

Prema njegovim rečima, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, prevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije će 14. septembra održati proteste na graničnim prelazima ovih zemalja ka EU.

Prvi protest prevoznici su održali u januaru kada su tražili da se za njih ukine šengensko pravilo poznato kao 90/180, po kome državljani zemalja koje nisu članice EU mogu na teritoriji Šengena da provedu najviše 90 dana unutar perioda od 180 dana, odnosno šest meseci.

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