Ekonomija

OVOLIKO ĆE VAS KOŠTATI GREJANJE OVE ZIME: Otkriveno koji način grejanja je najpovoljniji

V.N.

31. 08. 2026. u 11:23

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KOLIKO će domaćinstva u Srbiji izdvojiti za grejanje tokom cele grejne sezone zavisi pre svega od vrste energenta i načina grejanja, ali i od površine stambenog prostora, kao i od njegove izolacije.

ОВОЛИКО ЋЕ ВАС КОШТАТИ ГРЕЈАЊЕ ОВЕ ЗИМЕ: Откривено који начин грејања је најповољнији

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Kako se približava hladniji period godine, izbor načina grejanja jedno je od važnijih pitanja za domaćinstva, budući da se troškovi različitih sistema značajno razlikuju.

Inverter klima-uređaji mogu biti ekonomičniji od klasičnih električnih grejalica, jer uz utrošeni kilovat-čas električne energije mogu obezbediti više kilovat-časova toplotne energije.

TA peć takođe može biti relativno povoljna ukoliko se koristi tokom perioda niže tarife.

S druge strane, kod etažnog grejanja na električnu energiju troškovi mogu biti znatno viši, naročito ukoliko domaćinstvo uđe u više tarifne zone potrošnje.

Centralno grejanje obezbeđuje visok nivo komfora, ali se usluga uobičajeno plaća tokom cele godine. Kada je reč o peletu, njegova cena poslednjih godina je rasla, pa troškovi grejanja mogu biti uporedivi sa daljinskim grejanjem.

Grejanje na drva i dalje je široko zastupljeno, posebno u domaćinstvima koja žive u kućama.

Pored cene ogrevnog drveta, u ukupne troškove treba uračunati i troškove prevoza, seče i cepanja, kao i obezbeđivanje prostora za skladištenje.

Prema navedenoj računici, za stambeni prostor od 50 kvadratnih metara, trošak grejanja inverter klima-uređajima mogao bi da iznosi oko 35.000 dinara za sezonu, dok bi grejanje na drva bilo oko 60.000 dinara, a na pelet oko 82.000 dinara.

Procenjeni trošak centralnog grejanja je oko 81.000 dinara, dok bi kod ta peći, uz punjenje tokom niže tarife, iznosio oko 60.000 dinara.

Etažno grejanje na struju moglo bi da košta više od 110.000 dinara.

Za 70 kvadratnih metara, procenjeni trošak grejanja inverter klima-uređajima je oko 50.000 dinara, na drva oko 90.000, a na pelet oko 115.000 dinara. Centralno grejanje bi koštalo oko 113.000 dinara, dok bi grejanje ta peći iznosilo oko 85.000 dinara.

Za stambeni prostor od 100 kvadratnih metara, grejanje inverter klima-uređajima procenjuje se na oko 75.000 dinara, na drva oko 130.000, na pelet oko 165.000, dok bi centralno grejanje iznosilo oko 162.000 dinara.

Navedeni iznosi predstavljaju okvirne procene i mogu značajno da variraju u zavisnosti od izolacije, kvaliteta stolarije, klimatskih uslova i navika domaćinstva.

(Kurir)

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