Ekonomija

"SVI NA SVETU TRAŽE RILAJNS BATERIJE" Predsednik saopštio važne vesti o novom projektu koji stiže u Srbiju

В.Н.

31. 08. 2026. u 11:01

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje. Potom je potpisan i ugovor.

СВИ НА СВЕТУ ТРАЖЕ РИЛАЈНС БАТЕРИЈЕ Председник саопштио важне вести о новом пројекту који стиже у Србију

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Naime, potpisan je Okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.

Tim povodom Vučić je izjavio da je ovo velika stvar za Srbiju, te dodao:

- Svi na svetu traže Rilajns baterije. Iz različitih oblasti i kada to kažem bukvalno znači to. Nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, a da ne traže Rilajans bateriju. Najbolja na svetu. Biće pravljena i proizvođena ovde i u Srbiji - rekao je predsednik Vučić.

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