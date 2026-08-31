"SVI NA SVETU TRAŽE RILAJNS BATERIJE" Predsednik saopštio važne vesti o novom projektu koji stiže u Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visoko-tehnološke uređaje. Potom je potpisan i ugovor.
Naime, potpisan je Okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visoko-tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate.
Tim povodom Vučić je izjavio da je ovo velika stvar za Srbiju, te dodao:
- Svi na svetu traže Rilajns baterije. Iz različitih oblasti i kada to kažem bukvalno znači to. Nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, a da ne traže Rilajans bateriju. Najbolja na svetu. Biće pravljena i proizvođena ovde i u Srbiji - rekao je predsednik Vučić.
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