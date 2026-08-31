STIŽE JEDNOKRATNA FINANSIJSKA POMOĆ: Skupština usvojila zakon, evo ko može da dobije novac i kako da se prijavi

SKUPŠTINA Srbije usvojila je danas Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

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Za Predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu glasao je 141 poslanik.

Poslanici su usvojili i predlog kojim se utvrđuje postojanje naročito opravdanih razloga da ovaj zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja, a za taj predlog su glasala 142 poslanika.

Zakonom o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu obezbeđuje se pružanje jednokratne finansijske podrške određenim kategorijama stanovništva, kao i jednokratne novčane naknade punoletnim građanima.

Jednokratna finansijska podrška biće isplaćena penzionerima i licima koja su ostvarila pravo po osnovu II i III kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, roditeljima, odnosno starateljima koji ostvaruju pravo na dečji dodatak, nosiocima prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnicima boračkog dodatka, kao i borcima koji ne ostvaruju pravo na borački dodatak.

Jednokratna novčana naknada shodno, odredbama ovog zakona, biće isplaćena onima koji nemaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, a punoletni su i imaju državljanstvo Srbije.

Zakonom je propisano da isplata ove dve vrste pomoći počinje u septembru, a kako je najavio prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, koji je zakon obrazlagao i branio u Skupštini, isplata jednokratne finansijske podrške počeće 14. septembra, a jednokratna novčana naknada biće isplaćena između 22. i 25. septembra.

Što se tiče jednokratne finansijske podrške, penzionerima čija penzija za avgust iznosi do 31.092,11 dinara isplatiće se po 35.000,00 dinara, onima čija penzija je između 31.092,12 i 56.822,00 dinara biće isplaćeno po 27.500,00 dinara a onima koji primaju više od 56.822,00 dinara po 20.000,00 dinara.

Za roditelje dece koja imaju pravo na dečji dodatak jednokratna pomoć iznosi 25.000 dinara po detetu.

Toliko će dobiti i nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici boračkog dodatka, a borci koji nemaju pravo na ovaj dodatak po 10.000 dinara.

Propisano je da ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više od jedne kategorije, jednokratna finansijska podrška mu se isplaćuje u visini koja je predviđena za onu kategoriju za koju je iznos jednokratne finansijske podrške najviši.

Ako neko ispunjava kriterijume da se rasporedi u više kategorija za koje je iznos jednokratne finansijske podrške isti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju prema sledećem redosledu: korisnik dečjeg dodatka koji ostvaruje pravo na dečji dodatak za jedno dete, nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć, korisnik boračkog dodatka.

Što se tiče jednokratne novčane naknade ona je zapravo naknada koju Republika Srbija odnosno Ministarstvo finansija isplaćuju preko Uprave za trezor, u skladu sa ovim zakonom, primaocu jednokratne novčane naknade i to u iznosu od 6.000 dinara.

Prijava za uplatu jednokratne novčane naknade podnosi se od 7. do 21. septembra, elektronski preko portala Uprave za trezor.

Građani koji su stekli besplatne akcije po Zakonu o pravu na besplatne akcije, 6.000 dinara dobijaju po tom osnovu i ne moraju da se prijavljuju za pomoć, a ostali bi trebalo da se prijave u navedenom periodu.

Građani koji nisu sigurni da li u evidencji Ministarstva privrede imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, na portalu Uprave za trezor moći će da provere imaju li taj status ili bi trebalo da se prijave.