DA LI ĆE BITI OGROMNOG DUGA? Rešavamo dilemu građana vezanu za samostalnu uplatu staža

MNOGI građani koji su tokom perioda nezaposlenosti sami uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje imaju nedoumicu - šta se dešava ako prestanu da plaćaju doprinose, ali zaborave da se zvanično odjave?

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Da li ih godinama kasnije, kada dođe vreme za penziju, može sačekati neprijatan šok – ogroman dug koji se u međuvremenu nagomilao?

Odgovor PIO fonda je važan za sve koji su se našli u ovoj situaciji, jer neuplaćene uplatnice ne znače automatski da dug može da raste unedogled.

Kako funkcioniše samostalna uplata staža?

Zakon o PIO, odnosno član 15, omogućava osobama koje nisu u radnom odnosu da se same uključe u obavezno osiguranje i uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Međutim, okolnosti se mogu promeniti. Neko se zaposli, neko ostane bez novca za redovne uplate, a može se dogoditi i da osiguranik jednostavno prestane da plaća doprinose, a da ne podnese zahtev za odjavu.

Po pravilu, osiguranje po članu 15 traje sve dok se rešenjem ne utvrdi njegov prestanak. On može da nastupi:

na lični zahtev osiguranika;

po službenoj dužnosti, kada osoba zasnuje radni odnos i bude prijavljena na obavezno osiguranje;

zbog neredovnog plaćanja doprinosa.

Ključan je rok od šest meseci

Upravo je poslednja stavka najvažnija za građane koji strahuju od nagomilanog duga. Ako doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, svojstvo osiguranika prestaje po službenoj dužnosti. Osiguranje tada prestaje sa poslednjim danom za koji je doprinos uredno plaćen.

To praktično znači da osoba koja je prestala da uplaćuje doprinose, a nije podnela formalnu odjavu, ne bi trebalo automatski da bude zadužena za doprinose za sve naredne godine.

Kako objašnjavaju u PIO fondu, ako doprinosi nisu plaćeni u zakonom propisanom roku, fond po službenoj dužnosti utvrđuje prestanak svojstva osiguranika, dok se staž priznaje do poslednjeg dana za koji su doprinosi uredno izmireni.

Ipak, jedna stvar je veoma važna. Iako zakon predviđa prestanak osiguranja zbog neplaćanja, građani ne bi trebalo da čekaju odlazak u penziju kako bi proverili da li je njihova evidencija uredna.

Pre podnošenja zahteva za penziju najbolje je proveriti podatke u matičnoj evidenciji PIO fonda. Tako se na vreme može utvrditi da li su svi periodi osiguranja pravilno evidentirani, da li postoje eventualne administrativne nejasnoće i da li je status osiguranja uredno zaključen.

Na taj način, umesto da se eventualni problem otkrije tek na pragu penzije, građanin može mnogo ranije da proveri šta mu je evidentirano i da, ako je potrebno, na vreme reguliše dokumentaciju.

(Kamatica)