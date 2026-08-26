ČIM SAM ČUO DA SRBIJA ZOVE, PRIJAVIO SAM SE: Rumunski vatrogasac srpskog porekla učestvuje u gašenju požara u Deliblatskoj peščari

U GAŠENjU požara u Deliblatskoj peščari, koji bez prestanka bukti već 21 dan, od 23. avgusta učestvuje i 69 vatrogasaca-spasilaca iz Rumunije, sa svojom mehanizacijom. Među njima su i četvorica Srba, koja su se dobrovoljno prijavila, čim su čuli da naša zemlja traži pomoć.

Foto: J.Baljak

Najduži staž među njima ima Miladin Nedić (43), vatrogasac iz Temišvara, koji je već dolazio u Srbiju da pomaže tokom poplava 2014. godine. Sa suzama u očima on se priseća tih dana, kao i trenutka kada su njegovi nadređeni saopštili da se priprema tim za slanje u Deliblatsku peščaru.

-Bio sam van Temišvara, kada je stiglo to obaveštenje. Tražio sam da me komandir odmah stavi prvog na spisak. Moj dolazak ovde nije se dovodio u pitanje. To je nešto jače od mene, jer imam osećaj da branim svoje, a ne da sam u tuđini – kaže, za „Novosti“, Miladin Nedić, koji je rođen u Rumuniji, a u Temišvaru pohađao Srpsku gimnaziju „Dositej Obradović“.

Rumunski vatrogasci su smešteni u osnovnoj školi u Beloj Crkvi, a pozicionirani uglavnom oko tamošnjih sela Grebenac i Kajtasovo, u kojima žive pripadnici rumunske nacionalne manjine. Sa meštanima komuniciraju na svom jeziku, što im olakšava i rad na terenu.

-To kako smo ovde primljeni, iznenadilo je sve moje kolege, ali ne i mene, jer ja znam koliko su u Srbiji svi gostoprimljivi. Mi smo doneli samo svoje krevete, a lokalna samouprava u Beloj Crkvi nam je obezbedila uslove koje nismo očekivali. Imamo i više nego što nam je potrebno, a tome doprinose i meštani Grebenca, koji nam svakog dana kuvaju hranu, donose hladnu vodu i sve što zatražimo. Zahvalni smo za sve što radite za nas – sa posebnom emocijom je poručio Miladin.

Na osnovu dogovora Srbije i Rumunije, rumunski vatrogasci će u gašenju požara učestvovati deset dana. Nadaju se da će do tada uspeti da stave vatru pod kontrolu, iako kažu da se niko od njih do sada nije susreo sa takvim nepredvidivim, peščanim terenom.