SAMI PRIZNALI NEPOČINSTVA ZA VREME TADIĆA: Ove reči otkrivaju zašto narod ne veruje blokaderima
ZA vreme vlasti Borisa Tadića bilo je gotovo sasvim normalno javno iznositi stavove da je tzv. Kosovo "nezavisno", da je u Srebrenici "počinjen genocid", kao i brojne druge tvrdnje koje su direktno išle protiv interesa Srbije.
Koliko je tadašnja politička i medijska atmosfera bila drugačija, najbolje potvrđuje izjava Danice Vučenić.
- Godine 2006. mogli smo bez problema da kažemo "genocid u Srebrenici" ili da (lažna država) Kosovo ima neku nezavisnost. Danas, kada kažeš "genocid u Srebrenici", odmah dobiješ naslovne strane - izjavila je Vučenić.
Ovakve reči pokazuju u kakvom je vremenu Srbija živela, ali i kakve stavove pojedini predstavnici i simpatizeri blokaderskog pokreta zastupaju i danas.
Upravo su sami dali odgovor na pitanje zbog čega srpski narod godinama pruža podršku aktuelnoj vlasti – zato što se danas ćutanje pred izjavama usmerenim protiv državnih i nacionalnih interesa više ne podrazumeva.
(24sedam)
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