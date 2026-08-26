"MOŽDA IMAM IZNENAĐENJE": Albert Rijera se oglasio pred utakmicu Viktorija Plzenj - Crvena zvezda

CRVENA zvezda je prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope pobedila Viktoriju Plzenj sa 3:0, a pred revanš meč na konferenciji se oglasio trener crveno-belih Albert Rijera.

Foto: Časlav Vuković

Svestan je španski stručnjak da ovaj dvomeč nije rešen, iako klub iz Beograda ima dobar rezultat iz prve utakmice.

U prvoj utakmici videlo se dosta taktčkih iznenađenja. Najbolje se u takvoj postavci snašao Timi Maks Elšnik.

- Timi ima prednost u odnosu na ostale jer me poznaje. Ako neko zna da igra više pozicija, on može da igra svuda. To igračima daje drugačiju perspektivu. Isto je i sa Lukasenom, on može da igra na više pozicija u odbrani. Kad sam bio igrač, pomišljao sam da treba da igram samo na krilu i da me pomeraju sa tog mesta. Kada igrač može da igra na tri pozicije mnogo je više mogućnosti - zaključio je Rijera.

Najavio je da će ekipa napadati, iako ima dobar rezultat iz prvog susreta.

- Nikad neću spremati utakmicu tako da čekamo, bez obzira na to da li imamo prednost ili ne. Od prvog minuta, ako je neki igrač pasivan, daje pasove unazad – promena. Igrači moraju to da shvate. Kada čekate, svakakve stvari mogu da se dese.

Nije želeo da otkriva sastav, iako se zna da u odnosu na prvi meč u timu neće biti Seola koji je napustio klub.

- Ako to kažem, tu su češki novinari. Daćemo im prednost. Nemam samo 11 igrača, imali smo sjajnu proveru za vikend u ligi. Možda imam iznenađenje, videćete.

Sigurno je da će on imati veliki motiv.

- Treneri ne igraju, ovo je Crvena zvezda - Viktorija Plzenj. Kada završimo trening, ja samo dajemo informacije, pripremam igrače. Ono što radi trener protivničkog tima nije u mojim rukama.

Viktorija je pred ovu utakmicu promenila trenera, tačnije to se dogodilo posle ubedljivog poraza u Beogradu. Sad je na klupi Radoslav Kovač.

- Menja dosta dolazak novog trenera, jer svaki trener ima drugačije ideje i stil. To je logično. Analizirali smo i ovog trenera, najvažnije je da smo mi spremni. Igrači to znaju, znaju kako treba da se ponašaju. Sjajno je videti da igrači uživaju u načinu na koji igramo.

Najavao je španski stručnjak da će u odnosu na prvi meč koji je Zvezda dobila sa 3:0 biti promena u startnih 11.

- Želimo da počnemo kao da nismo igrali prošlog četvrtka. Sigurno neće biti iste postave jer biće promena atmosfere, energije... Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč.

Nije želeo mnogo da komentariše to što u timu više nisu Nair Tiknizjan i Jung Vu Seol.

- Nisu ovde, ne trošim energiju na to. Najbolji su igrači oni koji su tu.

Otkrio je bivši trener Celja i Ajntrahta iz Frankfurta kako su protekle pripreme za ovu utakmicu.

- Vidim mnogo pozitivnih stvari, dolazimo da odigramo drugi deo. Nije gotovo dok nije gotovo. To je poruka koju sam poslao. Neću reći sa koliko golova smo pobedili. Igrači treba da dođu sa željom da pobede. Igrači žele da ponove dobru igru. Ovde igramo u gostima, igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi - rekao je Rijera na početku obraćanja.

Uoči konferencije:

Španac je na klupi crveno-belih odradio dve utakmice i upisao isto toliko trijumfa. Nakon češkog kluba, u prvenstvu je savladao Čukarički (4:0).

Vredi pomenuti da je šampion Srbije ostao bez standardnog desnog beka Jung Vu Seola koji je prešao u Augzburg.

Podsetimo, u slučaju da Zvezda sačuva ubedljivu prednost iz prve utakmice plasiraće se u Ligu Evrope i na žrebu u petak biće u drugom šeširu.