SRBI ŠTEDE KAO NIKAD PRE: Dinarska štednja premašila 2 milijarde evra, devizna dostigla rekordnih 17 milijardi

U SRBIJI je sredinom avgusta dinarska štednja premašila nivo od 244 milijarde dinara, što predstavlja rast od čak 37,9 milijardi dinara odnosno 18,4 odsto od početka 2026. godine, saopštila je danas Narodna banka Srbije navodeći da je devizna štednja u istom periodu povećana za 735,5 miliona evra ili za 4,6 odsto.

Foto: Z. Jovanović

Dinarska štednja je prvi put premašila protivvrednost od dve milijarde evra, dok je devizna štednja dostigla 17 milijardi evra, što predstavlja najviše iznose štednje do sada.

U skladu sa bržim rastom dinarske od devizne štednje, učešće dinarske u ukupnoj štednji stanovništva je tokom prve polovine 2026. godine prvi put premašilo 10 odsto, što je značajan napredak budući da je ono u junu 2012. godine bilo ispod dva odsto.

Rezultati najnovije polugodišnje Analize isplativosti dinarske i devizne štednje, koja je obuhvatila period od juna 2012. do juna 2026. godine, pokazali su da je u prethodnih 14 godina dinarska štednja bila isplativija, i kratkoročno i dugoročno.

Podaci su pokazali da je većoj isplativosti dinarske štednje u odnosu na deviznu najviše pogoduju relativna stabilnost kursa dinara u odnosu na evro, viši nivo kamatnih stopa na dinare nego na evre, kao i povoljniji poreski tretman, jer se na prihod od kamate na dinarsku štednju ne plaća porez.



Štednja u domaćoj valuti je povećana preko 13 puta u proteklih 14 godina, što predstavlja odraz poverenja građana u dinar i bankarski sektor.

Kada je reč o strukturi dinarske štednje u prvom polugodištu 2026. godine, najveći rast je zabeležen kod štednje ročnosti od šest do 12 meseci (16,1 milijardu dinara), koja je i najzastupljenija u ukupnoj dinarskoj štednji sa 56,9 odsto, kao i kod štednje ročnosti od tri do šest meseci (9,2 milijarde dinara).

Krajem juna 2026. godine prosečan iznos dinarske štednje po partiji iznosio je preko 205.000 dinara.

Posmatrajući isti četrnaestogodišnji period, devizna štednja je povećana preko dva puta – sa 7,9 milijardi evra u junu 2012. godine na 16,9 milijardi evra, koliko je iznosila krajem juna 2026. godine, piše Tanjug.

Navodi se da je devizna štednja je u prvoj polovini 2026. godine povećana, u najvećoj meri, po osnovu rasta štednje na rok od šest do 12 meseci (443,2 miliona evra) i štednje po viđenju (334,8 miliona evra), koja čini 64,7 odsto ukupne devizne štednje.

Prosečan iznos devizne štednje po partiji iznosio je preko 4.000 evra krajem juna 2026. godine.

Dodaje se da je od septembra 2025. godine inflacija se kretala u granicama ciljanog raspona, a u julu 2026. godine je usporila na 1,9 odsto međugodišnje.

U prvih sedam i po meseci 2026. godine očuvana je relativna stabilnost kursa dinara prema evru, čemu su doprinele intervencije NBS na međubankarskom deviznom tržištu neto prodajom 185 miliona evra.

Bruto devizne rezerve NBS iznosile su 30,5 milijardi evra na kraju jula 2026. godine, što je rekordni nivo posmatrano krajem meseca, pri čemu taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost od sedam meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od međunarodnog standarda.

Od početka primene Strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita (od avgusta 2015. godine), učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima je značajno smanjeno sa 22,4 odsto na najniži nivo od 2,0 odsto u junu 2026. godine.

Agencija za kreditni rejting Fič je u julu 2026. godine, drugi put u ovoj godini, potvrdila pozitivne izglede Srbije za dobijanje rejtinga investicionog ranga, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+.

Istaknuto je da je kreditni rejting Srbije podržan adekvatnom kombinacijom ekonomskih politika, uključujući snažnu posvećenost očuvanju stabilnosti deviznog kursa, zatim odgovorno fiskalno upravljanje, visoke devizne rezerve i veći bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u poređenju sa zemljama koje imaju isti kreditni rejting.

Rezultati najnovije analize isplativosti štednje pokazuju da bi štediša koji je oročio ulog od 100.000 dinara u junu 2012. godine na godinu dana i reoročavao ga u periodu od 13 godina na kraju perioda oročenja (u junu 2026. godine), dobio preko 62.600 dinara (533 evra) više od štediše koji bi u istom periodu na štednju u evrima položio protivvrednost istog iznosa, naveli su iz centralne banke.

U prethodnih 14 godina i dinarska štednja oročena na godinu dana, koja nije zanavljana, bila je isplativija u gotovo 99 odsto posmatranih godišnjih potperioda od takve štednje u evrima.

Prema primeru NBS, štediša bi oročavanjem štednog uloga od 100.000 dinara u junu 2025. godine na godinu dana, koji bi štedeo u dinarima na kraju perioda oročenja, dobio preko 1.800 dinara više od štediše koji bi u istom periodu oročio protivvrednost 100.000 dinara u evrima.

Štednja u dinarima oročena na tri meseca bila je isplativija od takve štednje u evrima u više od 92 odsto posmatranih potperioda, a dinarska štednja oročena na dve godine bila je isplativija od takve štednje u evrima u svim posmatranim potperiodima, navodi se u saopštenju.

(BizPortal)

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