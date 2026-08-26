PRITUŽBA KUPCA PEKARA KOŠTALA 15.000 EVRA: Mušterija u Nemačkoj izmerila hleb pa otkrila problem

PRITUŽBA kupca zbog manjka od deset grama hleba koštala je jednog bavarskog pekara 15.000 evra, koliko je morao da uloži u novu opremu za merenje težine za sve svoje poslovnice.

Foto: Unsplash/Bas Peperzak

Slučaj iz Pfafenhofena na Ilmu, gradića severno od Minhena, privukao je pažnju nemačke javnosti.

Spor je pokrenuo imejl

Pekar Matijas Breitner decenijama prodaje polovine hleba, ali problem je nastao kada mu se kupac javio imejlom. U poruci je tvrdio da je kod kuće izmerio polovinu vekne i utvrdio da je deset grama lakša od propisane polovine težine celog hleba.

- Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Sledeći put će sigurno biti deset grama više - odgovorio mu je Breitner.

Kupac se, međutim, nakon toga obratio nadležnim službama. Lokalna služba za metrologiju obavestila je Breitnera da više ne sme da prodaje polovine hleba ukoliko ih prethodno ne izmeri pred kupcem. Ova pravila zasnivaju se na nemačkoj Uredbi o pakovanju, kojom se sprovode evropski i nacionalni propisi.

????‍♂️?Wegen 10g weniger Brot schwärzt ein Kunde den Bäcker beim Eichamt an.

Folge: 15.000€ für Hightech-Waagen in allen Filialen.

Jetzt zahlen Kunden statt runden Preisen krumme Cent-Beträge.

Deutsche Bürokratie und Blockwart-Mentalität in Perfektion.

Danke für nichts! ?? pic.twitter.com/nfUqhbY2rp — Der Prophet (@AldousHuxIey) August 25, 2026

Breitner je objasnio da ne želi da prodaje unapred upakovane polovine, što znači da komade isečene po želji kupca mora da meri na licu mesta. Zbog toga je u svim svojim pekarama morao da postavi nove vage, a ukupan trošak iznosio je oko 15.000 evra.

Dodao je i da su neke druge pekare zbog ovog slučaja potpuno prestale da prodaju polovine hleba jer strahuju od sličnih pritužbi i inspekcijskih kontrola.

Nemački sudovi pod sve većim pritiskom

Slučaj pekare iz Bavarske događa se u vreme kada nemački sudovi beleže nagli porast broja sudskih postupaka. Neki zvaničnici smatraju da bi jedan od razloga mogla da bude veštačka inteligencija, koja građanima olakšava sastavljanje opsežnih pravnih podnesaka.

Prema izveštajima nemačkog javnog servisa Tagesschau i lista Süddeutsche Zeitung, Radni sud u Berlinu do avgusta je primio više od 16.000 tužbi.

To je broj koji ovaj sud inače zabeleži tokom cele godine. Nadležni navode da je jedan od mogućih razloga za ovaj porast sve češća upotreba AI alata poput ChatGPT-a i Geminija. Ti alati korisnicima omogućavaju da brzo sastave duge i složene pravne dokumente.

Ipak, ne postoje dokazi da je veštačka inteligencija korišćena u pritužbi protiv Breitnerove pekare.

(Euronews)