JOŠ JEDNA BRUKA BLOKADERA: "Pljuju" našu šampionku Jelenu samo zato što hoće da pomogne svojoj zemlji (VIDEO)

JELENA Janković, šampionka i bivša teniserka, sastala se danas sa Predsednikom Srbije, Aleksanddrom Vučićem i potvrdila da postaje promoter specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

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Posle ovog sastanka, odmah su usledile uvrede i optužbe blokaderskih medija na račun Jankovićeve.

Podsećamo, Jelena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila je na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams i toliko radosti je donela narodu da bi je sada novinari Nove S i ostalih blokaderskih medija nazivali "klošarkom" i govorili da se ponižava.

Jankovićeva je uvek isticala da je veliki patriota, da obožava da igra za svoju zemlju, da joj čast da brani boje Srbije, da pokušava da je predstavlja u najboljem mogućem svetlu u svetu i da je ponosna što je Srpkinja.

Srpski narod može samo da se zgražava kad vidi šta je Jankovićeva doživela "od objektivnih i profesionalnih novinara", samo zato što i sada hoće da pomogne svojoj zemlji.