JOŠ JEDNA BRUKA BLOKADERA: "Pljuju" našu šampionku Jelenu samo zato što hoće da pomogne svojoj zemlji (VIDEO)
JELENA Janković, šampionka i bivša teniserka, sastala se danas sa Predsednikom Srbije, Aleksanddrom Vučićem i potvrdila da postaje promoter specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.
Posle ovog sastanka, odmah su usledile uvrede i optužbe blokaderskih medija na račun Jankovićeve.
Podsećamo, Jelena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila je na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams i toliko radosti je donela narodu da bi je sada novinari Nove S i ostalih blokaderskih medija nazivali "klošarkom" i govorili da se ponižava.
Jankovićeva je uvek isticala da je veliki patriota, da obožava da igra za svoju zemlju, da joj čast da brani boje Srbije, da pokušava da je predstavlja u najboljem mogućem svetlu u svetu i da je ponosna što je Srpkinja.
Srpski narod može samo da se zgražava kad vidi šta je Jankovićeva doživela "od objektivnih i profesionalnih novinara", samo zato što i sada hoće da pomogne svojoj zemlji.
Preporučujemo
SVE VIŠE NAZNAKA ŠTA JE ŠEF CIA RADIO U MOSKVI: Sve miriše na reprizu 2021. godine
26. 08. 2026. u 10:57
BLOKADERSKA RETORIKA SVE BRUTALNIJA: Nove pretnje Vučiću (VIDEO)
26. 08. 2026. u 10:52
SRBIJA NA NOGAMA! Vučić se upravo oglasio i poslao moćnu poruku svim građanima
26. 08. 2026. u 10:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)