Uhapšen zbog nasilničke vožnje i narkotika: Veliki sunovrat karijere nekadašnjeg reprezentativca Engleske
Nekada reprezentativac Engleske i velika nada tamošnjeg fudbala, Rahim Sterling, već godinama je u debelom padu što se tiče forme, a sada pravi probleme i van terena.
Naime, Englez je u maju mesecu uhapšen kada je sa svojim automobilom udario u zaštitnu ogradu, a sada je ustanovljeno da je uzrok toga bila nasilnička vožnja pomešana sa uticajem narkotika.
To je potvrdila i policija saopštenjem:
- Nešto pre devet časova, dobili smo dojavu da je vozilo marke Lamborđini udarilo u zaštitnu ogradu na autoputu M3, u blizini Minli interčejndža, druga vozila nisu bila umešana u udes. Nije bilo prijavljenih povreda. Tridesetjedonogodišnji vozač iz Berkšira je uhapšen pod sumnjom da je upravljao vozilom pod dejstvom narkotka, opasne voženje, posedovanje narkotika klase C i odbijanje da da uzorak za testiranje – saopšteno je tada iz policije.
Optužnica je podneta protiv njega, a on će se braniti sa slobode pošto je uz plaćenu kauciju izašao iz zatvora.
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