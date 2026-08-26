ŠPANCE ČEKA PAKAO! Partizan se pohvalio da je rasprodao još jednu tribinu (FOTO)
Fudbaleri Partizana imaće u četvrtak težak zadatak - da anuliraju dva gola prednosti Hetafea i plasiraju se u ligaški deo Lige konferencije. Međutim, ništa nije nemoguće, pogotovo kada skoro 30.000 duša bude bodrilo crno-bele.
FK Partizan se pohvalio da su sve karte za zapadnu tribinu planule, i da je ostalo još nešto malo karata za severnu tribinu. Još ranije su prodate sve ulaznice za južnu i istočnu tribinu.
Hetafe ima pristojnu prednost, "parnom valjku" će biti jako teško to da nadoknadi, ali ništa neće biti nemoguće uz 30.000 navijača.
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