Fudbal

ŠPANCE ČEKA PAKAO! Partizan se pohvalio da je rasprodao još jednu tribinu (FOTO)

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 16:55

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Fudbaleri Partizana imaće u četvrtak težak zadatak - da anuliraju dva gola prednosti Hetafea i plasiraju se u ligaški deo Lige konferencije. Međutim, ništa nije nemoguće, pogotovo kada skoro 30.000 duša bude bodrilo crno-bele.

ШПАНЦЕ ЧЕКА ПАКАО! Партизан се похвалио да је распродао још једну трибину (ФОТО)

FOTO: N. Skenderija

FK Partizan se pohvalio da su sve karte za zapadnu tribinu planule, i da je ostalo još nešto malo karata za severnu tribinu. Još ranije su prodate sve ulaznice za južnu i istočnu tribinu.

Hetafe ima pristojnu prednost, "parnom valjku" će biti jako teško to da nadoknadi, ali ništa neće biti nemoguće uz 30.000 navijača.

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