Svet

"OVO LJUDI NE RAZUMEJU" Riter objasnio: Ukrajinskoj vojsci nedostaju operateri dronova, evo i zašto

В.Н.

26. 08. 2026. u 09:20

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UKRAJINSKOJ vojsci nedostaju operateri dronova jer brzo umiru, prema rečima penzionisanog oficira obaveštajne službe američkih marinaca Skota Ritera, govoreći na Jutjubu.

ОВО ЉУДИ НЕ РАЗУМЕЈУ Ритер објаснио: Украјинској војсци недостају оператери дронова, ево и зашто

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

„Ono što ljudi ne razumeju jeste da Ukrajinci nemaju dovoljno operatera dronova. Svi umiru“, citira ga RIA Novosti .

Ranije je objavljeno da komanda ukrajinskih oružanih snaga prebacuje nove jedinice kako bi pojačala napade u pravcu Sumija.

Takođe je postalo poznato da ukrajinske vlasti ograničavaju širenje informacija o vojnim gubicima, ali se informacije o eliminaciji nekih oficira ukrajinskih oružanih snaga i dalje pojavljuju na internetu.

(RT)

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