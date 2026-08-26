UKRAJINSKOJ vojsci nedostaju operateri dronova jer brzo umiru, prema rečima penzionisanog oficira obaveštajne službe američkih marinaca Skota Ritera, govoreći na Jutjubu.

Credit: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia

„Ono što ljudi ne razumeju jeste da Ukrajinci nemaju dovoljno operatera dronova. Svi umiru“, citira ga RIA Novosti .

Ranije je objavljeno da komanda ukrajinskih oružanih snaga prebacuje nove jedinice kako bi pojačala napade u pravcu Sumija.

Takođe je postalo poznato da ukrajinske vlasti ograničavaju širenje informacija o vojnim gubicima, ali se informacije o eliminaciji nekih oficira ukrajinskih oružanih snaga i dalje pojavljuju na internetu.

(RT)