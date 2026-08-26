"OVO LJUDI NE RAZUMEJU" Riter objasnio: Ukrajinskoj vojsci nedostaju operateri dronova, evo i zašto
UKRAJINSKOJ vojsci nedostaju operateri dronova jer brzo umiru, prema rečima penzionisanog oficira obaveštajne službe američkih marinaca Skota Ritera, govoreći na Jutjubu.
„Ono što ljudi ne razumeju jeste da Ukrajinci nemaju dovoljno operatera dronova. Svi umiru“, citira ga RIA Novosti .
Ranije je objavljeno da komanda ukrajinskih oružanih snaga prebacuje nove jedinice kako bi pojačala napade u pravcu Sumija.
Takođe je postalo poznato da ukrajinske vlasti ograničavaju širenje informacija o vojnim gubicima, ali se informacije o eliminaciji nekih oficira ukrajinskih oružanih snaga i dalje pojavljuju na internetu.
(RT)
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