FSS KRENUO PO "VUNDERKINDA": "Čudo" od deteta kojeg je i veliki Arsen Venger hvalio igraće za Srbiju?!
Fudbalski savez Srbije pokušava da privoli Vasilija Markovića da u budućnosti nastupa za reprezentaciju Srbije, prenose austrijski mediji.
„Salzburger Nachrichten“ piše da je Fudbalski savez Srbije već kontaktirao Vasilija Markovića u pokušaju da ga ubedi da promeni reprezentaciju i u budućnosti nastupa za Srbiju.
Vasilije je u maju napunio 18 godina, ali je već izborio važnu ulogu u prvom timu bečke Austrije. Na nedavno održanom Svetskom prvenstvu za kadete Arsen Venger je bio oduševljen ovim momkom, te je rekao da je u top5 igrača koja su nastupala na pomenutom turniru.
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