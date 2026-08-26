FSS KRENUO PO "VUNDERKINDA": "Čudo" od deteta kojeg je i veliki Arsen Venger hvalio igraće za Srbiju?!

Fudbalski savez Srbije pokušava da privoli Vasilija Markovića da u budućnosti nastupa za reprezentaciju Srbije, prenose austrijski mediji.

Foto: Depositphotos / BalkansCat

„Salzburger Nachrichten“ piše da je Fudbalski savez Srbije već kontaktirao Vasilija Markovića u pokušaju da ga ubedi da promeni reprezentaciju i u budućnosti nastupa za Srbiju.

Vasilije je u maju napunio 18 godina, ali je već izborio važnu ulogu u prvom timu bečke Austrije. Na nedavno održanom Svetskom prvenstvu za kadete Arsen Venger je bio oduševljen ovim momkom, te je rekao da je u top5 igrača koja su nastupala na pomenutom turniru.

U17 World Cup diaspora watch. Part two.



⦿ Vasilije Marković | 8/6 | | 2008 | 🇦🇹 | Austria Wien



Playing in a double pivot, Vasilije Marković stood out for his physicality and intensity. A big, robust player with a slightly stocky frame, he relishes contact and is a strong… pic.twitter.com/3r9RZMZvc6 — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) November 6, 2025