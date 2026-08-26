Fudbal

FSS KRENUO PO "VUNDERKINDA": "Čudo" od deteta kojeg je i veliki Arsen Venger hvalio igraće za Srbiju?!

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 17:24

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Fudbalski savez Srbije pokušava da privoli Vasilija Markovića da u budućnosti nastupa za reprezentaciju Srbije, prenose austrijski mediji.

ФСС КРЕНУО ПО ВУНДЕРКИНДА: Чудо од детета којег је и велики Арсен Венгер хвалио играће за Србију?!

Foto: Depositphotos / BalkansCat

„Salzburger Nachrichten“ piše da je Fudbalski savez Srbije već kontaktirao Vasilija Markovića u pokušaju da ga ubedi da promeni reprezentaciju i u budućnosti nastupa za Srbiju.

Vasilije je u maju napunio 18 godina, ali je već izborio važnu ulogu u prvom timu bečke Austrije. Na nedavno održanom Svetskom prvenstvu za kadete Arsen Venger je bio oduševljen ovim momkom, te je rekao da je u top5 igrača koja su nastupala na pomenutom turniru.

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