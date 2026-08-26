OGLASIO SE KREMLJ: Evo zašto je šef CIA baš sad doputovao u Moskvu
POSETA šefa CIA Džona Retklifa Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za „Vašington post“.
„Odgovarajući na pitanje o ciljevima posete Retklifa, portparol Dmitrij Peskov je za ‘Post’ rekao da se radi o kontaktima između specijalnih službi“, navodi se u članku.
Avion je poleteo sa vazduhoplovne baze „Endrjuz“ kod Vašingtona i stigao je u Rigu 23. avgusta.
(Sputnjik)
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