Tenis

Karlos Alkaraz izbačen sa Ju-Es opena

М.П.

26. 08. 2026. u 05:53

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NOVA frizura i povratak kakav nije očekivao nakon povrede za Karlosa Alkaraza!

Карлос Алкараз избачен са Ју-Ес опена

Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Španac je završio takmičenje na Ju-Es openu,kada je u pitanju miks dubl. Naime, u paru sa Serenom Vilijams prošli su u četvrtfinale, ali su doživeli poraz u narednom meču i ispali. 

Serena i Karlos su rezultatom 2-0 (5:3, 4:1) pobedili Erin Rautlif sa Novog Zelanda i Britanca Lojda Glaspula. Dobro su se zabavljali veliki grend slem šampioni u Njujorku, dobitnici specijalne pozivnice za ovaj turnir. Čitav događaj je bio prilično opuštenog karaktera, pa su Serena i Karlos i dali izjavu tokom pauze između gemova.

Pitanje upućeno Alkarazu bilo je – da li sluša Serenu Vilijams? Španac je odsečno odgovorio da je sluša, a to je potvrdila i osvajačica 23 grend slem titule.

“Pokušavam da uradim sve ono što me je naučila da radim”, rekao je as iz Mursije.

Da li je Alkaraz zaista sluša, usledilo je pitanje reporterke.

“Da!”, rekla je uz osmeh 44-godišnjakinja.

Nisu praktično imali vremena ni da se odmore, usledio je duel četvrtfinala protiv kombinacije Belinda Benčič/Flavio Koboli.

Borili su se Vilijams i Alkaraz, ali jednostavno su Benčić i Koboli bili bolji rivali i slavili su u dva seta – 5:4 (7:4), 4:1 posle 56 minuta zabave.

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